Mónica Farro fue acusada de defender a Aníbal Lotocki en medio del delicado estado de salud de Silvina Luna y está recibiendo fuertes críticas por las declaraciones que dio en una nota para LAM, en donde expresó estar feliz con las intervenciones quirúrgicas que se realizó con el cirujano, quién fue denunciado por malas praxis en diversas ocasiones.

En la mañana de hoy jueves, mientras que el mundo del espectáculo continúa preocupado por Silvina y rezando por su recuperación, Cinthia Fernández enfrentó a la vedette mediante una comunicación telefónica en Nosotros a la Mañana.

Mónica Farro, Aníbal Lotocki y Silvina Luna

La panelista completamente indignada expresó: ‘’Yo entiendo tu experiencia y es recontra válida pero no me vengas a decir que sos empática, respecto a Silvina, Mónica, es una frase muy poco feliz’’, en referencia a los dichos de la vedette y añadió enojada: ‘’Dijiste estoy feliz con lo que me hizo Aníbal cuando hay una persona que está peleando por su vida’’.

Lejos de quedarse callada, Farro decidió defenderse. ‘’Yo estoy feliz con mi cuerpo, Cinthia, ¿por qué yo no puedo estar feliz con mi cuerpo?”, sin embargo, Cinthia insistió nuevamente y le volvió a cuestionar su posición “Dijiste, estoy feliz con lo que me hizo Aníbal, me parece que tenes que ubicarte en el momento ¿hace cuántos años estás en el medio? Horrible. Sé un poco empática, mami, tenes cintura en los medios para expresarte así. Ojalá que nunca te pase nada”.

Finalmente, la panelista redobló la apuesta y no le dejó a la uruguaya contestar: “¿A vos te parece hacer hincapié en Silvina Luna, que es una víctima, que está luchando por su vida? ¿A vos te parece feliz esa frase? Me parece que estás meando fuera el tarro y que tenés años en el medio como para saber evitar una pregunta en un momento dedicado, loca. Discúlpame que te lo diga, sabe contestar, querida, porque si no parece que estás haciendo prensa con esto y no es el momento”, cerró Cinthia Fernández.

D.M.