Cinthia Fernández se puso inquieta en Instagram y habilitó la cajitas de preguntas y respuestas para interactuar con sus millones de seguidores. Entre las preguntas varias que contestó la panelista, estuvo el lugar a dónde se irá de vacaciones con sus hijas, la idea de formar una nueva familia ensamblada y la última vez cuándo tuvo sexo.

La bailarina fue muy clara a la pregunta de sus fans de “cuándo fue la última vez que tuvo sexo”. Con mucha claridad, Cinthia Fernández respondió: “Uff, perdí la cuenta, pero más de 2 años seguro. Pero estoy feliz, no lo sufro, posta. Estoy muy ocupada y ni ganas”.

Cinthia Fernández reveló hace cuánto que no tiene un encuentro íntimo “Estoy feliz”.

Seguido de esto, Cinthia respondió a la pregunta de volverse a casar y formar una nueva familia: “Ni en pedo me casaría. Ya tengo mi familia. Me ensamblaría, pero no haría convivencia, creo. Mucho menos en mi casa”, aclaró.

Sobre las vacaciones con sus hijas y el destino, Cinthia Fernández contó que irán a Bariloche: “Pero antes, hay una sorpresa”, remarcó la bailarina.

Cinthia Fernández reveló hace cuánto que no tiene un encuentro íntimo “Estoy feliz”.

Cinthia Fernández aclaró qué pasó la madrugada del sábado en su casa

Tras los incidentes con sus vecinos donde le destrozaron la puerta de su casa, Cinthia Fernández anda mucho más prevenida y con medidas de seguridad extrema. Este fin de semana la famosa alertó a sus seguidores con un posteo donde afirmó que no había podido dormir, mostró las cámaras de seguridad y un emoji de ladrón.

Cinthia Fernández reveló hace cuánto que no tiene un encuentro íntimo “Estoy feliz”.

Hoy, la famosa dio más detalles de lo ocurrido: “Hubo un robo súper violento. Ya salió en las noticias, por eso lo digo, pero la verdad ya no se puede más. No importa la hora ni el lugar. Fue súper feo estar encerrados hasta confirmar que se fueron. Imagínense los que sufrieron esa situación en su casa”, finalizó Cinthia Fernandez.

S.A.