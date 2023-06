Aníbal Lotocki se encuentra en boca de todos tras la internación de Silvina Luna y que fuera ingresada a terapia intensiva a causa de una bacteria que se alojó en sus pulmones. El día de ayer el cirujano rompió el silencio y salió a defenderse por las fuertes críticas y la presión que recibe en las redes y medios.

Para la alegría de todos, la modelo está mejorando poco a poco respecto a su delicado estado de salud, ya que los médicos le quitaron el respirador y reaccionó bien, Mercedes Ninci anunció la buena noticia mediante sus historias de Instagram: "A Silvina Luna le sacaron el respirador y ya pidió un vaso de agua, qué alegría", expresó.

Aníbal Lotocki y Silvina Luna

Mientras que Silvina continúa recuperándose y el mundo del espectáculo reza por su mejoría, Mónica Farro dio de qué hablar por sus recientes declaraciones sobre Aníbal Lotocki y las intervenciones quirúrgicas que se realizó con él.

En diálogo con LAM, la vedette declaró que siempre la tildaron de ‘’defensora’’, sin embargo, no puede decir otra cosa debido a que no tuvo complicaciones en la salud y su experiencia personal fue buena.

¿Qué dijo Mónica Farro sobre Aníbal Lotocki?

‘’Me hace ruido, pero todos los cuerpos son diferentes, lo último que me hice fue hace 6 o 4 años, un recambio de prótesis y yo estoy feliz con lo que me hizo. No es que yo tengo el producto que tiene Silvina, entonces si yo hoy tuviera que pensar, ponerme ese producto y no lo haría, me agarraría mucho miedo’’, expresó Mónica en referencia al metacrilato que le colocaron a la exparticipante de Gran Hermano.

Luego, añadió la vedette: ‘’Sacando a Aníbal, hay un montón de cirujanos a los que se les murieron pacientes y que han hecho cualquier cagada, yo he visto cosas horribles de otros cirujanos, pero se le da a Aníbal porque tuvo la desgracia de ser más mediático. Me encantaría que, si realmente es culpable, que se le dé la pena máxima. Yo opino desde mi lugar", explicó.

"Obviamente que lo que le pasó a Silvina me amarga como ser humano, yo mandé a muchas personas a operarse con Aníbal y están divinas, capaz si esas personas estuvieran mal, o fuera Silvina, me mataría, me querría morir porque las mandé a un carnicero, hoy no lo recomendaría. Mi historia, gracias a Dios, es buena, si tiene que ir preso y tiene que pagar, por supuesto, que pague", cerró Mónica Farro sobre Aníbal Lotocki.

