Tras el escándalo protagonizado por Nancy Duré y Paula Varela en torno al look de Fátima Flórez, Cinthia Fernández salió en defensa de la comediante y apuntó contra la panelista de ‘Socios del Espectáculo’ tras criticar el estilo de la futura Primera Dama de Javier Milei. A través de sus redes sociales, la modelo arremetió fuertemente contra la periodista: "Nancy Duré ironizó sobre el look de Fátima ? Es posta???? que cara … está la cebolla. Habló la gurú de la moda”, publicó junto a una imagen de Nancy Duré recostada junto a un texto que dice “100pre perra”.

Twitter @cinthiafernandez

Sin embargo, diversos usuarios de las redes sociales fulminaron a Cinthia Fernández por sacar de contexto los dichos de Nancy Duré, quien desde un principio, estaba defendiendo a Fátima Flórez de las críticas recibidas por Paula Varela: “No, justamente le dijo que no cambie su look, que no permitan que le cambien el look”, “Creo que te contaron mal”, expresaron los seguidores de la mediática.

El tenso cruce entre Nancy Duré y Paula Varela tras debatir sobre el look de Fátima Flórez

En ‘Socios del Espectáculo’, Nancy Duré vivió un tenso enfrentamiento con Paula Varela luego de opinar del estilo de Fátima Flórez: "Yo sé que a ella le pidieron que baje un poco los decibeles con el maquillaje. Yo quiero que ella siga siendo la misma Fátima auténtica de siempre", aseguró Duré.

"Bueno, pero hay roles y espacios para cada cosa. Si a vos un día te invitan a navegar, no vas a ir de largo con lentejuelas. Vas a estar incómoda. Tenés que llevar un traje de baño por si te tenés que tirar con el gomón al agua. Lo que quiero decir es que hay circunstancias para cada lugar y para cada rol", argumentó Varela.

Sin embargo, la periodista no se quedó de brazos cruzados y apuntó contra Paula: "Yo creo que cada uno tiene que vestirse como se siente bien. Si yo me siento bien con brillos, voy con brillos a donde quiera. Fátima fue auténtica siempre. A ella, a Virginia Gallardo, a Sol Pérez, a mí nos han criticado muchísimo por la ropa. Y la ropa es la que te hace sentir cómoda".

El tono se volvió más áspero cuando Paula Varela sugirió que la situación de Nancy Duré y la imitadora no era comparable: "Vos porque te sentís tocada con esto. Vos sos Nancy Duré, que trabaja acá, y ella es Fátima Flórez, la mujer de un presidente que tiene que viajar. No te define la ropa, te define tu personalidad".

P.C