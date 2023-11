Estefi Berardi estuvo como invitada en Socios del Espectáculo por ElTrece y allí habló sobre el conflicto sin fin con Yanina Latorre, ya que hace pocos días, la panelista de Mañanísima reveló el listado de famosos que iniciaron un juicio con la angelita y ella incluido, por el escándalo de Fede Bal y los polémicos chats, que tuvo lugar el verano pasado.

En medio de la charla con los integrantes del programa de espectáculos, Estefanía tuvo un fuerte cruce en vivo con Paula Varela, que le advirtió que no quisiera darle vuelta. Acto seguido, protagonizaron un ida y vuelta que dejó perplejos a los panelistas y conductores del ciclo.

Estefi Berardi y Yanina Latorre

El fuerte cruce de Estefi Berardi y Paula Varela

“A veces no corresponde con que sea una buena información de Yanina. Es polémica, es picante y da opiniones de gente que no le gusta. Lo de Jorge Rial no fue una mala información. Fue un comentario…”, comentó Varela y Berardi no se quedó callada: “¿Decir que es extorsionador no es mala información? ¿Estás de acuerdo vos?”, lanzó.

‘’No, yo no estoy de acuerdo. No me la des vuelta’’, respondió Paula y siguió: ‘’No me la des vuelta porque tengo más años que vos’’. A lo que la exangelita dijo: ‘’Acabás de decir eso’’, y la periodista de Socios se hartó: ‘’No, mi amor. A mí no me quieras dar vuelta porque no. Yo no soy Yanina’’.

‘’Pero decir que es un extorsionador no es una opinión, es dar por hecho que alguien es un delincuente’’, remató Estefi. Luego, la periodista contó: ‘’Ella habrá ido a la Justicia a mostrar si tenía pruebas o no. Ella lo tiró como una opinión. Lo de Jey Mammon lo tiró como una opinión'',

Y continuó la panelista de Socios: ‘’Todas son cosas que ella tira como opiniones, no es que dijo “están saliendo Tini y De Paul’ y es mentira. No es que Yanina falla en la información. Me parece que tiene que ver con lo picante que ella puede ser’’.

‘’La libertad de expresión tiene responsabilidades ulteriores. Significa que yo puedo decir “Rodri, esto no me gusta, no estoy de acuerdo” y otra es “sos un chorro, burro, delincuente”. Te estoy injuriando y estoy dando por hecho algo. Eso no está bien’’, cerró Estefi Berardi, tras el cruce con Paula Varela.

