Cinthia Fernández está acostumbrada a llevar adelante tanto su carrera profesional y la maternidad. Además, la expanelista de Bien de Mañana también se mantiene muy activa en redes sociales para mantener informados a sus casi 6 millones de seguidores.

Desde hace ya varios meses que la bailarina está enfocada en un nuevo proyecto y, a pesar de no haber compartido demasiados detalles, compartió en su cuenta oficial de Instagram los cambios que realizó en la cocina de su local.

Cinthia Fernández arreglando su local.

En el video que subió a sus historias, Cinthia mostró los azulejos antiguos que tenía la habitación y como comenzó a restaurarlo. La modelo explicó que al ser un alquiler, no podía romper nada, sin embargo, consiguió la manera perfecta para decorar las paredes sin necesidad de hacerlo.

Cinthia Fernández optó por unas placas autoadhesivas con relieve en blanco y subió a su cuenta de Instagram como las pegaba una a una para lograr que la cocina de su nuevo espacio de trabajo quedará más estética que antes.

La limpieza energética que realizó Cinthia Fernández en su nuevo local

En sus historias de Instagram, la modelo reveló que contactó a un brujo para que la ayude a quitar las malas energías que tenía el lugar alquilado. Pero eso no fue todo, ya que también contó que le hicieron "macumbas", algo que ella ya había mencionado tiempo atrás.

Además, Cinthia Fernández se mostró indignada y reflexionó: "Hay gente que se alimenta y disfruta que pasen cosas malas, que quieren que hoy me pise un tren y un montón de cosas, ya saben de las personas que estoy hablando, gente de mierda que no tiene nada que hacer ¿no?", y sumó: "Es una cosa de locos, o sea, no entienden lo que me están pinchando el muñeco".

J.C.C