Cinthia Fernández fue a cumplir con su deber cívico, pero antes de bajarse del vehículo para ingresar a la escuela en la que le tocaba votar, hizo un descargo que compartió con sus seguidores a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

"Creo que a la mayoría nos pasa que ninguno de los candidatos nos convence, a mi ni siquiera me gustan, pero bueno, hay que elegir porque no elegir es de cobardes, nos toca tomar decisiones y quedar en manos de gente que no sabemos lo que va a pasar. Me da un poco de tristeza, ni siquiera tengo esperanza, pero bueno... ojalá sea lo mejor para todos", expresó Cinthia Fernández con desgano.

El problema de Cinthia Fernández cuando fue a votar

Luego de votar, Cinthia Fernández volvió a comunicarse con sus seguidores para comentar el inconveniente que tuvo antes de entrar al cuarto oscuro: "Me dicen 'vas a tener que dejar la cartera', no hay forma de que te deje ni mamada la cartera en este país, después andá a reclamarle a 'Magoya' si te falta algo".

"¿No es más fácil decirme 'mostrame la cartera cuando te vas'? ¡Estamos todos locos! ¿Cómo te voy a dejar la cartera con el teléfono y todo? Después se chorean las boletas en toda La Matanza, no me rompas los huevos, están todos locos", agregó Cinthia Fernández indignada.