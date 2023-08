Fátima Flórez se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que saliera a la luz su romance con Javier Milei. Ambos se conocieron en el programa Almorzando con Mirtha Legrand y fue un flechazo inmediato, ya que la química entre ellos fue innegable.

Actualmente están viviendo un romance intenso, lleno de amor y pasión, pero también recibieron fuertes críticas, una de ellas fue la panelista Paula Varela de Socios del Espectáculo, luego de enterarse que Fátima la desmintió mediante un mensaje que le envió a sus compañeros del ciclo.

Fátima Flórez

El fuerte enojo de Paula Varela contra Fátima Flórez

‘’Sos una desmentidora serial’’, expresó la panelista, luego de que Nancy Pazos le dijera que no tenía mensajes de la humorista y continuó:’’Mirá, yo tengo la mejor con vos, la mejor eh, los otros días me llamaste por lo de Miami, una data re contra chequeada, no importa confié en vos, todo bien. Me dijiste escribime cuando quieras algo, vos me escribís primero a mí. Te escribo hace tres días, hace tres días tenés mensajes míos y no contestas", explotó

Y Paula añadió en el medio de su enojo: "Si no te gusta lo que dicen de vos, no salgas a desmentir todo. Habla cuando tenes que hablar y punto. Y no siempre van a estar todos de tu lado".

Paula Varela

"Te lo iba a decir en privado, pero te lo digo en público, esta exposición que estás teniendo, a vos no te sirve. Como artista que sos que la gente te ama, que llenas con tu nombre como casi nadie lo hace en este momento’’, empezó diciendo la panelista a modo ‘’de consejo’’ a Florez pero claramente indignada: ‘’Ahora estás abriendo puertas en el exterior, esto no te suma, porque sos alguien que hace política arriba del escenario. Vos imitas políticos, y ponerse una bandera a vos no te suma".

"Toma el consejo o no lo tomes, hace lo que quieras, no me importa nada y todo lo que cuento es verdad, siempre". cerró Paula Varela, quien vivió una situación similar con Ángel de Brito hace unas semanas atrás, en relación a la ruptura de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

D.M