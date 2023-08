Cinthia Fernández desmintió el rumor de su renuncia a Nosotros a la Mañana y confesó un problema de salud

Cinthia Fernández no tuvo paz en los últimos días por un tenso cruce con el Negro González Oro, que hace ya varios días está reemplazando al Pollo Álvarez en Nosotros a la Mañana, pues el exconductor renunció. El enfrentamiento generó un malestar en la panelista, que rápidamente lo expresó en vivo.

Luego de este ida y vuelta que tuvieron Cinthia Fernández y el Negro González Oro, la panelista se ausentó en Nosotros a la Mañana y por supuesto que se prendieron las alarmas. Ya venía circulando un rumor de que se habría despedido de sus compañeros ya que iba a abandonar el programa, y esto terminó de confirmar los rumores.

Cinthia Fernández se cruzó con el Negro González Oro

De todas formas, Cinthia Fernández habló al respecto y desmintió contundentemente la información que se instaló sobre su renuncia al programa del Negro González Oro. Fiel a su estilo, la panelista escribió un extenso texto en las redes sociales donde se mete con todos. "Para los que especulan, ya sea del medio o familiares del progenitor que solo rompen las pelotas en vez de mirar su cu... bien sucio o ayudar, compren vaselina y métanse ese dedo en el opis", escribió con toda la furia.

Ahí mismo, Cinthia Fernández pasó a explicar el motivo real por el que debió faltar a Nosotros a la Mañana, aunque también reconoció que no quería estar ahí presente. "Estoy haciéndome estudios por un inconveniente de salud que espero no sea nada y además, tuve trámites y exámenes toda la mañana", siguió la panelista del Negro González Oro en su cuenta oficial de Instagram.

Cinthia Fernández en Instagram

Después, agregó: "Esta es una hermosa, pero lamentable casualidad porque tampoco quería ir al programa, aunque me hubiese gustado que no sea por algo de salud", reconoció con mucha honestidad Cinthia Fernández sobre su ausencia en el programa. "Obvio que no quería ir, pero a pesar de lo que pasó, soy muy profesional y jamás falto sin permiso, sin motivo y sin presentar certificado. Simplemente me estoy ocupando de mí", sentenció.

