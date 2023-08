Andrés Nara y Cinthia Fernández protagonizaron un fuerte cruce en vivo en Nosotros a la mañana el pasado viernes, al punto que El Negro Oro se vio obligado a intervenir para que no pase a mayores. Todo comenzó con una pregunta de la panelista que no le gustó en lo absoluto al padre de Wanda Nara.

“¿Te gustó la parte en la que Maxi se acostaba con otras mujeres mientras estaba con tu hija?”, indagó Cinthia. Acto seguido, Nara no quiso responderle al principio debido a un desenlace que tuvo en el pasado con la panelista y que le habría molestado. Lejos de que todo quedaría ahí, la situación se tornó aún peor, Andrés la trató de desubicada y Fernández decidió reprocharle: “A mí no me parece que estés promocionando unas fotos mientras tu hija está internada”, expresó.

Cinthia Fernández y Andrés Nara

Que dijo Alicia Barbasola sobre la pelea que tuvo Andrés Nara con Cinthia Fernández

Unos días después, desde LAM, consultaron a la esposa de Andrés Nara, Alicia Barbasola sobre el tenso momento que vivieron y empezó haciendo hincapié en la libertad de expresión pero que todo tiene su límite: ‘’Yo creo que todo se puede exponer y decir, pero manteniendo el respeto, la verdad es que fuimos muy destratados y con todo el tema que surgió de la salud de Wanda la verdad es que se nos pegó por todos lados’’, se quejó la modelo.

Y continuó en referencia a lo mal que se sintieron en el programa: ‘’Lo que le dijo Andrés a la producción cuando nos invitaron es que por favor no nos maltrataran, esa fue la situación". Luego, Ángel de Brito le preguntó a Alicia en donde sintieron la falta de respeto y ella hizo hincapié en la forma que se dicen y cómo lo sintieron: "Las cosas se pueden decir de la misma manera, pero sin agredir, yo no estoy del lado de la violencia, no me gusta, hay formas de expresarse sin tener que llegar a la agresión. Cinthia dijo en el corte que era un juego mediático el que ella hacía. Es más, después en una nota dijo que había sido la producción la que le había pedido que hiciera ese show", explicó la mediática.

El conductor de LAM volvió a repreguntar, pero en este caso en donde sintieron la falta de respeto de Cinthia y Barbasola respondió: "En la forma’, en referencia a la picante pregunta que hizo la panelista sobre Mauro Icardi y Maxi López.

Antes de finalizar, Marcela Feudale opinó Andrés Nara tampoco le había contestado bien a Cinthia Fernández. Sin embargo, Alicia Barbasola apoyo a su pareja y explicó que no fue la primera que se sintieron maltratados, especialmente por la panelista y por su forma mediática de preguntar.

D.M