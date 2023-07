Cinthia Fernández protagonizó un polémico cruce con Andrés Nara en "Nosotros a la Mañana", lo que derivó en un conflicto con el nuevo conductor del ciclo, El Negro Oro, quien salió en defensa del mediático, lo que provocó una verdadera interna en el ciclo de eltrece.

En medio de este revuelo, el Pollo Álvarez, exconductor del programa, habló sobre el conflicto y bancó a Cinthia.

En una entrevista con "Socios del Espectáculo", el Pollo opinó: "Son momentos incomodísimos para cualquier persona, a mí no me gusta que entre los equipos pase esto, se tienen que llevar bien. Yo a Cinthia la amo, porque esa vehemencia que tiene para pelearse es la misma que tiene para defenderme a mí", aseguró.

"Un conductor tiene que marcar también las reglas de cómo se lleva el programa", le mencionaron a Álvarez y él no estuvo de acuerdo: "A mí me parece que los conductores y las conductoras son los que manejan el programa, pero finalmente los que hacen el programa son los equipos", aseguró.

El polémico cruce entre Cinthia Fernández y Andrés Nara

“No te voy a contestar porque vos ya me trataste mal, pero te voy a dejar esa pauta, obvio que siempre la defendí, tuvimos cosas personales, discúlpame, porque realmente hubo un enlace contigo que realmente me molestó”, respondió Andrés Nara generando un conflicto con Cinthia Fernández.

Fue en ese momento en que Oscar González Oro decidió intervenir, pero la panelista continuó: ‘’Pero para aclarar, cuando viniste acá me parece que yo siempre fui muy respetuosa, te pregunté porque a mí me parecía desubicado, no sé si es la palabra más amigable’’, expresó. “Vos estabas mal informada, la desubicada sos vos", cuestionó el padre de Wanda Nara.

Finalmente, Cinthia Fernández estalló y le reprochó a Andrés Nara que no tuvo respeto con Wanda Nara y su única intención era ‘’cholulear’’ frente a las cámaras de la prensa. Sin embargo, González Oro decidió meterse de lleno para que no discutan y "retó" a la panelista: “No es así, las reglas del juego no son así”, dijo, de forma clara.

Fue en ese momento en donde Cinthia decidió abandonar el piso del programa, al borde las lágrimas.

