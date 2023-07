Cinthia Fernández, Andrés Nara y Óscar El Negro González Oro protagonizaron un tenso cruce en vivo la mañana de este viernes en Nosotros a la Mañana en El Trece. Todo comenzó cuando la panelista le consultó al padre de Wanda Nara: "¿Te gustó la parte en la que Maxi se acostaba con otras mujeres mientras estaba con tu hija?".

Seguidamente, Andrés Nara muy molesto respondió: "No te voy a contestar porque vos ya me trataste mal, pero te voy a dejar esa pauta, obvio que siempre la defendí, tuvimos cosas personales, discúlpame, porque realmente hubo un enlace contigo que realmente me molestó". Luego, El Negro González Oro desacreditó a Cinthia Fernández al aire, lo que desencadenó que saliera del estudio muy molesta y al borde de las lágrimas.

Qué dijo Cinthia Fernández sobre su posible renuncia a Nosotros en la Mañana

La situación en el programa se volvió muy tensa y horas después que terminara el ciclo, los rumores de una posible renuncia de Cinthia Fernández comenzaron a circular. La primera en anunciarlo fue Maite Peñoñori en Intrusos, quien aseguró bajo un "último momento" que la ex de Matías Defedirico se despidió de sus compañeros en el grupo de WhatsApp de Nosotros a la Mañana.

La causa de su renuncia habría sido la pelea que sostuvo con Andrés Nara y la mala onda evidente que hay con El Negro Oro. No obstante, pasados los minutos, Pampito reveló que estaba hablando con Cinthia Fernández, en el que detalló que a pesar de que se sentía muy mal por lo acontecido horas antes, va a continuar en el programa porque necesita el dinero que esto le genera.

Asimismo, destacó que la pronta llegada de Fabián Doman al ciclo, le aportaría tranquilidad a Cinthia Fernández y sería otro de los motivos por los que aguante unos días más en el programa que actualmente conduce Óscar El Negro González Oro.

AM