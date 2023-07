Andrés Nara estuvo invitado en Nosotros a la Mañana de El Trece para hablar sobre la enfermedad de Wanda Nara y la relación que tiene con su hija, ya que actualmente reveló que están distanciados, a su vez, dejó en claro que no le gustó que Mauro Icardi ‘’Icardeara’’ a Maxi López.

Ante los dichos del padre de Nara y afirmar la actitud que le molestó de su actual yerno, Cinthia Fernández le realizó una pregunta que lo incómodo y dio lugar a una fuerte discusión: “¿Te gustó la parte en la que Maxi se acostaba con otras mujeres mientras estaba con tu hija?”, preguntó de forma picante.

El polémico cruce entre Cinthia Fernández y Andrés Nara

“No te voy a contestar porque vos ya me trataste mal, pero te voy a dejar esa pauta, obvio que siempre la defendí, tuvimos cosas personales, discúlpame, porque realmente hubo un enlace contigo que realmente me molestó”, respondió tajante Andrés. Ante lo que devenía, Oscar González Oro decidió intervenir, pero la panelista continuó: ‘’Pero para aclarar, cuando viniste acá me parece que yo siempre fui muy respetuosa, te pregunté porque a mí me parecía desubicado, no sé si es la palabra más amigable’’, expresó.

“Vos estabas mal informada, la desubicada sos vos, porque si te informarías bien de lo que dijiste en su momento, estás desubicada. Desubicada, no sabías la verdad, nosotros sabemos la verdad”, devolvió el empresario, claramente enojado. A lo que Cinthia arremetió nuevamente: “A mí no me parece que estés promocionando unas fotos mientras tu hija está internada”, manifestó.

Acto seguido, uno de los panelistas quiso saber acerca de ‘’la verdad’’ que dijo Andrés: ‘’Que ella estaba mal informada sobre la situación que estaba pasando Wanda y nosotros sabemos la interna y la realidad, pero tenía que ser cauto”, respondió, pero la modelo manifestó: “Wanda estaba internada”, y el empresario soltó indignado: “Mentira, no estaba, corazón, estuvo dos horas, vos estás mal informada siempre, no tuviste respeto”.

Andrés Nara, Wanda Nara y sus nietos

Finalmente, Cinthia Fernández estalló y le reprochó a Andrés Nara que no tuvo respeto con Wanda Nara y su única intención era ‘’cholulear’’ frente a las cámaras de la prensa, que buscaban la palabra de la familia. Sin embargo, González Oro decidió meterse de lleno para que no discutan: “No te la quiere contestar”, comentó, pero la panelista no hizo caso y volvió a insistir: “No es así, las reglas del juego no son así”, dijo, de forma clara.

Seguidamente, la exangelita decidió abandonar el piso del programa, al borde las lágrimas. Después del corte, regresó y hubo una tensa charla al aire entre el Negro Oro y Cinthia Fernández, donde la comunicadora aseguró estar incómoda en cómo se está manejando en la actualidad Nosotros en la Mañana.

D.M