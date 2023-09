Cinthia Fernández fue letal con Morena Rial, tras defender a Aníbal Lotocki: ''Un asco''

Morena Rial nuevamente está dando de qué hablar, ¿el motivo? En medio de la reciente muerte de Silvina Luna y el pedido de Justicia para que Aníbal Lotocki sea procesado, la influencer reveló que se realizó una intervención quirúrgica e inmediatamente preocupó a sus seguidores.

Sin embargo, también recibió muchas críticas ya que de alguna manera la hija de Jorge Rial defendió al médico y esto las redes no se lo perdonaron. Cinthia Fernández, panelista y modelo, no quiso quedarse callada y fiel a su estilo de no tener pelos en las lengua, se sumó y fue letal con la influencer: "A Morena no le vendría mal laburar, esto es una falta de respeto a la familia de Silvina’’, empezó diciendo, muy indignada.

Morena Rial

‘’No tiene ni idea de lo que vivió, esto es un asco, la desinformación que maneja, ojalá Lotocki vaya preso y ojalá tu familia no te tenga que llorar. Esta piba es todo lo que no hay que hacer y declaró todo lo que no hay que declarar", concluyó Cinthia, enojada por los dichos de Morena Rial.

Qué dijo Morena Rial sobre Aníbal Lotocki

Hace unos días y través de Instagram, la joven compartió su opinión acerca de las intervenciones que se realizó con Lotocki: "Lo único que puedo opinar es que es un doctor. Y que cada doctor analiza los casos y, si es viable, va para adelante. Si tienen reclamos es a la empresa que admite que este producto esté permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de ASESINA tan solo por un minuto de fama", expresó.

Los dichos de Morena Rial sobre Aníbal Lotocki

Finalmente, Morena Rial decidió escribir un descargo el día de ayer, debido a que estaba recibiendo fuertes críticas y su opinión: ‘’Hay una confusión respecto a mis dichos, no justifiqué en lo más mínimo la muerte de Silvina Luna y las responsabilidades que deriven de la investigación que se está realizando, mi única opinión es que hay mucho ruido mediático y poco judicial, eso me hace dudar", cerró.

D.M