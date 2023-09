Mariela Anchipi destrozó a Aníbal Lotocki: "Ojalá no ejerza nunca más la medicina"

Tanto el fallecimiento de Silvina Luna, como el de Mariano Caprarola conmocionaron no solo al mundo del espectáculo, sino también a gran parte de la sociedad. Esta semana se realizó una marcha pacífica en la puerta del domicilio de Aníbal Lotocki, acusándolo de culpable por mala praxis.

Ahora, quien se animó a hablar del tema fue Mariela Anchipi, la pareja del humorista Dady Brieva. La mujer se conmocionó al hablar de las recientes muertes y apuntó contra el polémico cirujano, dejando en claro que ella también piensa que es un asesino.

Imagen reciente de Mariela Anchipi.

En diálogo con un móvil de Intrusos, Mariela expresó con tristeza sobre la muerte de Silvina Luna: "Sentí un montón de cosas. Hasta último momento tenía esperanzas de que iba a salir adelante porque la veía con fuerzas, con ganas, joven. Además, había pasado hace poco lo de Mariano, fue muy difícil ese momento, no lo podía creer".

Por último, Mariela Anchipi explicó por qué cree que Aníbal Lotocki es culpable: "Por los elementos que manejo creo que Lotocki es culpable. Escuché muchos relatos de chicas que decían que no les advertía de lo que les iba a poner en el cuerpo, entonces es una estafa".

Mariela Anchipi confesó que fue paciente de Aníbal Lotocki

Al aire de Intrusos, la pareja de Dady Brieva compartió: "Me operé con Lotocki, me hice una reconstructiva de la cesárea. Yo no quiero hablar de mi experiencia porque si no le sacaría importancia a toda la gente que está luchando para que se los escuche", y agregó: "Tengo familiares que murieron de mala práxis y ojalá que el tema ese en Argentina se tratara de otra forma. Acá es una guerra contra el seguro del médico, no van contra la persona".

Por último, tras la muerte de Luna y Caprarola, Mariela Anchipi opinó con contundencia: "Ojalá que los abogados logren llevar todo a buen puerto, que (Lotocki) no ejerza nunca más la medicina y que todas las víctimas consigan un poco de paz".

J.C.C