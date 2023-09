Cinthia Fernández se encuentra en estos momentos de vacaciones con sus 3 hijas, las gemelas, Charis, Bella y la pequeña Francesca, frutos de su exrelación con Matías Defederico. Sin embargo, a la distancia recibió una noticia algo desconcertante en relación a su futuro laboral.

Actualmente, la modelo es panelista en Bien de Mañana y en los últimos días surgieron fuertes rumores que el programa matinal conducido por Fabián Doman, llegaría a su fin en octubre, por el bajo rating de las últimas semanas.

En un principio se especulaba que Carmen Barbieri se despediría de Ciudad Magazine, para llegar al El Trece con ‘’Mañanísima’’, junto a Estefi Berardi y Pampito, el ciclo de espectáculo sería el reemplazo de Bien de Mañana, pero hasta el momento son puros rumores y Cinthia al enterarse, dejó ver su furia mediante su cuenta de Twitter.

El tweet de Cinthia Fernández contra Luis Ventura

El enojo de Cinthia Fernández

En un primer tweet de Fernández, quien la ligó fue el empresario y periodista Luis Ventura: "Luis Ventura... no se quiso decir insinuando que trabajo en lo de Doman y le preguntó a Ángel de Brito si levantan el programa o no. Si le preocupa, obvio que le pregunté a Ángel de Brito si seguimos o no. Porque él dio la información y desde nuestro programa ‘’no saben’’, que va a pasar. Yo estoy de vacaciones y me cayó la bombita", escribió, enojada.

El tweet de Cinthia Fernández

Finalmente, Cinthia Fernández remató en un contundente tuit: "El problema no es que un panelista intente averiguar su futuro. El problema es que nos tengamos que enterar por la tele que no tenemos más trabajo", cerró.

