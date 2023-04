Cinthia Fernández mostró la denuncia de su vecina y dejó al descubierto las incongruencias: "Fingió demencia"

Cinthia Fernández vivió un mal momento cuando un grupo de adolescentes, invitados a una fiesta de cumpleaños de la hija de su vecina, rompieron a patadas una de las puertas de su casa. Ella les lanzó gas pimienta y se desató un escándalo que lejos está de tener fin.

En esta oportunidad, Cinthia Fernández mostró la denuncia de su vecina en la cual se puede lee: "Ninguno se hizo atender ya que consideraron no era necesario". De esa forma, la mujer expuso que los adolescentes no recibieron asistencia médica porque no fue necesario, lo que se contradice con lo que señaló la mujer en "A La Tarde".

Cinthia Fernández.

"No solo en el audio fingió demencia, sino que ella misma declara que ninguno consideró asistencia médica, quizás por esa razón a los cinco minutos estaban cancanto el feliz cumpleaños, porque no había pasado nada. ¡Cuántas contradicciones!", sentenció la panelista de "Nosotros A La Mañana".

Como si eso fuera poco, Cinthia reveló: "¿Saben qué me enteré ayer? Que quisieron contratar una médica para hacer un certificado trucho en mi contra. No voy a dar más detalles porque este hecho lo voy a denunciar".

Cinthia Fernández apuntó contra la mamá de Matías Defederico

Un seguidor le preguntó, a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, si sentía que le hicieron un "gualicho" ya que era común que cada dos por tres le pase algo que le complique la existencia.

La publicación de Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández respondió: "Obvio, la vieja macumbera. Ya le va a dar el patatús, ya verán. Siéntate en la vereda y verás pasar el cadaver de tu enemigo. PD: apurate Diosito jajaja". De esa forma apuntó contra la madre de Matías Defederico. No es la primera vez que señala a su ex suegra de esa forma.