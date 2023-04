Cinthia Fernández tuvo que ir a una guardia con una de sus hijas por un accidente que la preocupó. En medio de la polémica que vive por el incidente con sus vecinos, la panelista compartió el mal momento que vivió con Francesca, su hija menor.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una foto en donde se podía ver una radiografía de la mano de su niña. “Por otro lado, anduve desaparecida porque cierta persona ¡me hizo pegar un susto! Pero está todo bien”, comentó Cinthia.

Ante la repercusión de la imagen, Fernández debió hacer un descargo y aclarar que Fran está bien y que fue un accidente menor. “Para los que me preguntan, a Fran no le pasó nada, cayó, se chocó un dedo en handball. Tiene el dedo tipo gordo, el del fuck you, re morado”, relató Cinthia en un video que compartió luego del episodio.

“Me cagué toda. Dije, ‘se fracturó, se fisuró’. Plaquita y nada. Es fuerte la petisa”, agregó.

Cinthia Fernández habló de su desesperación por no llegar a fin de mes

Cinthia Fernández respondió la consulta de un seguidor de Instagram quien quiso saber si realmente le faltó dinero en algún momento de su vida. Sincera, la penelista de "Nosotros a la Mañana" comentó: “Sí, un día tenía 2500 pesos en la cuenta y no tenía más leche, ni me pagaban en el trabajo y me había quedado sin nada en la heladera”.

“Me acuerdo de que lo estiré lo más que pude, hasta que mi cuerpo no dio más: me largué a llorar enfrente de mi pareja y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó y me hizo prometerle que nunca más le iba a ocultar que me faltaba para comer”, contó y aclaró que fue Martín Baclini quien la ayudó.

Luego, Cinthia Fernández aclaró que le devolvió todo el dinero prestado al empresario y que justamente por haber sufrido tantos malos momentos económicos es que hoy valora y cuida lo que tiene.

