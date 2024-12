En las últimas semanas, la China Suárez fue foco de críticas, debido a su supuesto rol en la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara. La actriz estaría saliendo con el futbolista, luego de que anunciaran su ruptura y que la Justicia se involucrara en la misma. De esta manera, y para defenderse de los ataques, su abogado decidió continuar con el "bozal legal" contra la conductora de Bake Off Famosos. Pero no dio resultado. Debido a esto, decidió irse de vacaciones a México, donde lució magníficos looks.

China Suárez

El look tejido total red con el que la China Suárez dejó en claro cuál es la tendencia para el verano

La China Suárez, hace unos meses, viajó hasta México para vivir una experiencia de moda extraordinaria. De la mano de Carolina Herrera, la actriz vivió una semana llena de estilo y exclusividad, donde dejó vestidos que quedarán para siempre en la memoria de todos. En esta ocasión, decidió volver al país latinoamericano, pero junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Para eso, eligió un destino muy divertido y único: Playas del Carmen.

Entre playas paradisíacas, toboganes de agua y largas caminatas, la actriz y su familia disfrutan de los mejores días y actividades que les puede dar México. Sin dudarlo, publicó magníficas fotos en su cuenta de Instagram y sus seguidores la llenaron de elogios. De esta manera, se mostró sonriente y relajada, alejándose del torbellino mediático que la rodea en Argentina. Pero, además, marcó la tendencia del verano con un particular vestido que todos adoraron.

China Suárez en Playa del Carmen

En una de sus últimas fotos que subió a historias, la China Suárez la rompió con un look tejido total red. El mismo era largo, hasta pasar debajo de las rodillas, de mangas largas y cuello redondo. La prenda sigue las reglas de un estilo de moda muy particular, pero popular en los últimos días: cartooncore. Éste mezcla a los personajes animados favoritos de todos con la moda, para hacer que vestirlos se vuelva algo fashionista. En el caso de la China Suárez, eligió a una caricatura que ya había mostrado ser fanática: Hello Kitty. Finalmente, completó su outfit con zapatos negros, un peinado pony tail y anteojos de sol clásicos.

El look tejido total red de la China Suárez

Las vacaciones son un buen momento para descansar de todos los problemas que te pesan, pero también es un momento ideal para mostrar lo mejor de la moda. Entre playas paradisíacas y hermosos días bajo el sol, la China Suárez dejó una nueva tendencia para el verano, y lo unió con el look clásico para disfrutar de la arena y el mar.

A.E