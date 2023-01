Cinthia Fernández reveló lo que quieren ser sus hijas cuando sean grandes: “No me da la vida”

Cinthia Fernández siempre acude a las redes para mostrar las cotidianeidades de su vida y la de sus hijas, compartiendo con sus seguidores distintos momentos que disfruta en familia. Recientemente, estuvo mostrando las remodelaciones que está haciendo en su hogar, incluso sorteando productos de baños que no estará utilizando de ahora en adelante.

Una de los últimos detalles que Cinthia compartió sobre su vida tiene que ver con la profesión a la que aspiran sus hijas, que comparte con su expareja, Matías Defederico.

“Mis hijas ahora quieren ser Youtubers, pero a mí no me da la vida para grabar o editar”, confesó la panelista, explicando lo mucho que se le dificulta ayudarlas a crear su propio contenido.

Charis, Bella y Francesca quieren ser Youtubers.

Cinthia continuó hablando de la relación que tienen sus hijas con la tecnología y no tuvo problema en destacar que entienden las redes mejor que ella. “Mis nenas la tienen re clara. Me dicen qué audio tengo que usar en TikTok, no les hago caso y tengo la mitad de reproducciones. No hay que subestimar. Yo me quedo re careta”, explicó.

Las declaraciones de Cinthia Fernández sobre Melody Luz

Luego de anunciar que sería madre junto a Alex Caniggia, Cinthia Fernández se mostró muy crítica de Melody Luz. Es que la bailarina publicó la noticia acompañada de muchos ataques a la prensa que querían “lucrar con la primicia” y revelar su embarazo antes que ella.

La panelista de Nosotros a la Mañana expresó: “Uno puede contestar con respeto y decir ‘no quiero contestar, pero no eso de ‘les re ca…’. Es como una Mariana Nannis criada a polenta”. Además, Fernández criticó la decisión de Melody Luz de dar únicamente entrevistas pagas a partir de ahora. “Pide que le paguen para hacer una nota. ¿Pero quién le va a pagar, por favor? No se hace eso. A mi no me gusta”, lanzó Cinthia.