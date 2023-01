El inédito sorteo que hará Cinthia Fernández entre sus seguidores

Cinthia Fernández está haciendo obras en su casa de Escobar, con la ayuda de muchas marcas que está ayudando a promocionar en redes. Por ejemplo, en el último tiempo reformó la pileta gracias a los canjes, agregando una gran construcción valuada en alrededor de 9500 dólares. Ahora, llegó el turno de renovar los cinco baños y todas las cañerías.

La panelista explicó la decisión de la renovación y contó que, debido a las condiciones de la zona, el agua allí es alta en toxicidad, por lo que destruyó todas las cañerías, sistemas de drenajes, e inodoros. Es por eso que comenzará a sacar todo lo que estaba instalado y lo repondrá con nuevos y modernos productos.

Lo curioso es que Cinthia decidió no desechar las cosas que no seguirá utilizando, sino que decidió regalarlo entre sus seguidores. Principalmente, estará sorteando todos los inodoros y bachas con sus canillas, excepto uno que ya lo donó a alguien que lo necesitaba.

La bailarina mostró los productos que estará regalando entre los seguidores.

En sus stories continuó filmando los productos disponibles y mostró el sarro que le generaba el agua de la zona, explicando: “¿Ven esas manchas? No es suciedad, eso es mancha de sarro. Todos los inodoros están así. No somos sucios, es el sarro que me destruye absolutamente toda la casa”.

Las bachas serán regaladas con las canillas incluidas.

La dinámica del sorteo consistirá en simplemente responder su historia explicando por qué se quiere obtener ese producto. Cabe destacar que el seleccionado será responsable del flete y todos los costos relacionados al transporte.

La inundación en la casa de Cinthia Fernández

El problema que Cinthia y todos los vecinos de la zona están teniendo con el sarro no es un tema menor. Hace unos días atrás, la bailarina tuvo la mala suerte de que un caño se haya roto, provocando una inundación en la casa.

“Estoy volviendo del trabajo y me entero de que se está inundando mi casa”, dijo en una story. Luego, siguió con el tema y expresó su indignación al no encontrar un plomero que la pueda ayudar: “Lo más loco es no encontrar un solo plomero. Uno vino y me dejó estos agujeros. Desapareció, se lo tragó la tierra. Lo llamás y el celular no es más de él… Parece que los plomeros son millonarios o no se. Si conseguís uno, casate con él”. Cinthia terminó su descargo exclamando: “La bronca que manejo”.