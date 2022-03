Cinthia Fernández reveló que se reencontraría con Martín Baclini que ya se separó

Instagram

No es secreto para nadie, que Cinthia Fernández sigue perdidamente enamorada de Martín Baclini, ya que ella misma se encargó de confesarle su amor públicamente a través de las historias de su cuenta personal de Instagram, donde reveló que él es el amor de su vida.

En diálogo con "Enrulados", Cinthia Fernández reveló que Martín Baclini iría a cenar a su casa, luego de haber terminado la relación que tenía, momento que la bailarina estaba esperando ansiosa para poder reconquistar a su ex pareja, con quien el vínculo nunca se rompió del todo.

Baclini y Cinthia

"Chicos, hoy Baclini viene a cenar a casa, lo único que te digo. Te lo dejo pincando... estaba esperando que finalice con su noviazgo", confesó Cinthia Fernández, que también se sinceró al afirmar que a ella le molestó mucho que él tenga otras parejas después de ella.

Cabe recordar, que en más de una oportunidad, Cinthia Fernández aseguró que hace dos años y medio, desde que se separó de Baclini, que no tiene alguna relación con otro hombre, lo que suele justiciar con que el empresario es el amor de su vida y espera que algún día puedan volver.

Cinthia y Martín en el "Bailando"

Pero eso no es todo, ya que apelando al romanticismo, Cinthia Fernández expresó que quiere que sea una cena perfecta y que para eso: "Hoy le fui a comprar salmón porque a él le gusta mucho", aunque también contó: "Yo no cocino, olvídate. Lo va hacer mi vieja", admitiendo que cocinar, no es lo suyo.