Ángel de Brito se molestó con la reacción de Estefi Berardi tras la pelea con Yanina Latorre: "Mintió en el caso Bal"

Ángel de Brito intervino en una pelea de Yanina y Estefi Berardi para aclarar que ninguna de las angelitas que formaron parte del panel durante las 8 emisiones de "LAM", fue desvinculada o renunció por Latorre.

Al finalizar el programa donde Estefi quedó en evidencia al desdecirse, le dio "me gusta" y "rettweet" a ciertos comentarios en contra de Ángel de Brito y del programa, por lo que el periodista decidió responder en su cuenta oficial de Twitter.

Los tweets de Ángel de Brito.

"Los rt y me gusta de @estefiberardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad #LAM", expresó De Brito visiblemente molesto con la actitud de Berardi que sostiene que Yanina Latorre es misógina y necesita hacer sentir mal a sus pares cuando brinda una información.

Como si eso fuera poco, fiel a su estilo de no tener pelos en la lengua para decir las cosas, Ángel continuó hablando en tercera personas: "El mismo que miro para otro lado cuando se comió el audio de Lali o mintió en el caso Bal @estefiberardi #LAM".

El ida y vuelta de Berardi y De Brito.

Ángel de Brito expuso a Estefi Berardi

"Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes", respondió Berardi al leer los tweets en los que la etiquetó el conductor de "LAM".

"Vos misma dijiste que te divertía y te reías de Yanina en su cara. Y jamás me viniste a decir nada fuera del aire. Lo haces de manera mediática, de la manera menos profesional que existe. Son dos cosas diferentes. Cuando me pediste protección y consejos en ciertos temas, te los di, contá todo si tenés ganas de exponer cosas", sentenció Ángel de Brito molesto con la situación.