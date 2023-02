Cinthia Fernández acaba de iniciar una nueva polémica. En esta oportunidad la reconocida panelista opinó de manera tajante sobre las declaraciones que hizo Luciano Castro de su pareja Flor Vigna en una entrevista radial.

A través de su cuenta en Twitter, Cinthia expresó: “O sea, ¿el día que quiera la fleta? Espantoso me pareció el comentario de él para con Flor”. Estos dichos vinieron acompañados de la nota de Luciano con las polémicas declaraciones.

Cinthia Fernández arremetió contra Luciano Castro por comentario sobre Flor Vigna: "Espantoso".

El actor aseguró en la Once Diez que Flor nunca le pediría ser padre junto a ella. “Flor jamás me va a plantear tener un hijo, no está en sus planes de vida”, planteó.

Seguidamente, agregó: “Por ahora, ella quiere hacer música, actuar y ser artista, sumado a que ya tengo tres hijos", sentenció Luciano Castro, desatando así la furia de Cinthia Fernández, quién no dudó en mostrar su desacuerdo con él a través de las redes sociales.

