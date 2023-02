Cinthia Fernández liquidó a Fede Bal por sus infidelidades: “El que las hace, las paga"

En las últimos días la noticia que remeció el mundo del espectáculo fueron las reiteradas infidelidades de Federico Bal a su exnovia Sofía Aldrey. Por ese motivo en el programa “Nosotros a la mañana” la panelista Cinthia Fernández criticó ferozmente al hijo de Carmen Barbieri por sus acciones contra la marplatense, la que acompañó por tres años y estuvo en los peores momentos que pasó el actor.

"El que las hace, las paga. Porque esa piba estuvo en la enfermedad. Esa piba estuvo cuando se rompió el brazo. Esa piba estuvo en los peores momentos, que es cuando se ven los pingos”, dijo la panelista de Nosotros a la Mañana.

“Y no se hace eso con la gente. Vos querés tener la vía libre… yo no sé, la verdad que este chico la tiene plastificada porque no se puede entender la falta de respeto a una mujer que estuvo al pie”, reflexionó Fernández.

Sofia Aldrey rompió el silencio: "No solo se trata de infidelidad, se trata de humillación..."

La empresaria Sofía Aldrey se encuentra atravesando una escandalosa separación del actor Fede Bal. La joven se cansó de las infidelidades del hijo de Carmen Barbieri y decidió difundir todos los chats que tenía el actor con todas las mujeres. En las últimas horas Sofía hizo un descargo en sus redes sociales sobre el momento que estaría atravesando.

No solo hay chats con famosas involucradas, que van desde Claudia Albertario y Estefi Berardi, si no que también hay una segunda novia de Fede Bal con la que había tenido una relación de casi 4 años, en paralelo con Sofia Aldrey.

Mediante su cuenta de Instagram, la maquilladora compartió un extenso texto de Patricia Faur, que evidencia el mal momento que está atravesando y lo que significa para ella. "No se trata solo de infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista, se trata de la traición, no se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia. Y necesitás sacarle la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible, que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estás cosas pasan", comenzó diciendo en sus historias.

El descargo de Sofía Aldrey en redes.

Y continua: "No. Estas cosas pasan cuando estás con manipuladores, narcisistas o psicópatas que se confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las maneras posibles y en tus narices fue por tu culpa. Porque no lo atendiste, porque no tenías ganas de tener sexo. Porque el embarazo te dejó unos kilos de mas. Porque fue un llamado de atención. O porque alguna vez hablaron de abrir la pareja o porque en realidad te engañó en los 15 minutos en los que estuvieron separados".