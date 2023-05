Cinthia Fernández y Pamela David afrontaron los rumores de censura de América sobre la panelista

Cinthia Fernández está en el ojo de la tormenta luego del escándalo que protagonizó con sus vecinos del barrio privado en el que vive. A raíz de este polémico episodio, surgieron puntos de vistas diferentes y los medios aprovecharon para sacarle jugo al tema, que ocupó un lugar principal en la rutina de los programas de espectáculo. En este contexto, la panelista apuntó contra Karina Mazzocco, conductora de A La Tarde, de tratar el tema con animosidad. Luego, en Desayuno Americano, acusó a Pamela David de permitir que el canal hiciera una campaña en contra de ella. Recientemente, se comenzó a hablar de una posible censura del canal sobre la panelista.

Por esto que comenzó a circular sobre la supuesta censura de AméricaTV sobre Cinthia Fernández, Pamela David abordó la polémica y fue a buscar a la panelista para aclarar las cosas. "Nos están tildando al canal y a todos los programas de América de censurarla a Cinthia, es lo que se está diciendo en los medios. Se dice que Cinthia Fernández no puede hablar más desde que atacó a Karina Mazzocco", contó Carlos Monti en Desayuno Americano.

Cinthia Fernández apuntó contra Karina Mazzocco

Cinthia Fernández comenzó la nota con humor y afrontó los rumores con total frontalidad. "¿No estoy censurada, puedo hablar con ustedes?", consultó la influencer. "Ayer mis seguidores me preguntaron, ¿Es verdad que por culpa de estas tres te censuran en un canal? Una vendrías a ser vos Pame, la otra Karina Mondongo (como la apodó Cinthia) y Flor de la Ve", explicó la panelista en la nota con el programa de Pamela David sobre la pregunta de sus seguidores.

Luego, Cinthia Fernández siguió relatando: "Por eso iba a salir por Instagram a putear a todo le mundo y no lo hice. Lo llamé a Ángel de Brito y le dije '¿Es verdad todo esto, que estoy prohibida? y él me dijo que a él no le comunicaron nada, desde el canal". Así, la panelista contaba que el conductor de LAM, ciclo que tiene aire en las noches de AméricaTV, negó la censura por parte del canal, al menos en su programa. Entonces, Pamela David le consultó: "¿Está todo mal entre nosotras?".

Pamela David junto a Daniel Vila

Frente a la pregunta de Pamela David, Cinthia Fernández contestó con absoluta honestidad. "Yo no me caso con nadie. Con el único que estoy casada es con Ángel, porque lo amo y porque son mi familia LAM, laburé cuatro años con ellos, y son amigos además de un programa. Lo mío con vos Pame, fue una sugerencia por tu familia que maneja el canal, y que no estaba bueno como mujer. Pero no tengo un problema puntual con vos", explicó.

Entonces, Pamela David dio su opinión sobre los supuestos que comenzaron a circular sobre una censura por parte de América hacia Cinthia Fernández. "A mi me parece de mala leche lo que empezó a circular en los medios, que estás censurada", comentó, desmintiendo los rumores.

Sin embargo, no todo fue amor y paz y Cinthia Fernández apuntó otra vez contra Karina Mazzocco y su programa: "Con Karina no tengo vuelta atrás, es un programa al que no pienso darle la nota. Ellos sí tuvieron cizaña y no estuvo bueno. Fue una carnicería para marcar dos puntos de rating que no tenía", sentenció.

Para finalizar, Pamela David hizo un pequeño descargo sobre los rumores. "A la gilada ni cabida. Quiero decir que nada de esto es cierto, nada más lejos de eso. Esto surgió como un rumor hasta que se termina instalando", cerró la conductora de Desayuno Americano.

NL.