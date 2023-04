Cinthia Fernández compartió un emotivo y tierno video de su día en familia. La bailarina causó miles de emociones con su potente video musicalizado con “Brindis” de La Sole.

“Hoy fue nuestro family day. Esta es mi hermosa Familia”, contó Cinthia Fernández en el posteo de Instagram, con el cual le llegó al corazón a millones de seguidores.

Cinthia Fernández compartió un emotivo video en medio de los escándalos: “Vale llorar”.

“Solo para entendidos el significado de este video. Solo quería compartirlo con ustedes. ¡Vale llorar”, agregó la bailarina.

En el video aparecen sus tres hijas, las gemelas Charo y Bella, y Fran, la menor. Realmente es un audiovisual que llega al corazón , mucho más, luego de una semana donde Cinthia Fernández revolucionó la prensa luego del cruce de demandas con sus vecinos del country.

"Hoy tuvimos el Family Day. Este año se adelantó y tuvismo un solazo tremendo. Estoy matada.. pero hoy es día en que compartimos en familia", agregó Cinthia.

Cinthia Fernández pasó un gran susto con su hija Fran

Cinthia Fernández aclaró la razón por la cual estuvo ausente de las redes sociales. Resulta que su hija menor, Francesca, tuvo un accidente jugando handball, por suerte no pasó a mayores y tras una revisión médica de urgencia, la radiografía mostró que solo se trató de un gran susto y la pequeña se encuentra bien.

Cinthia Fernández pasó un gran susto con su hija Fran.

“Anduve desaparecida porque cierta persona (Fran) me hizo pegar un susto. Pero está todo bien. Para los que me preguntan, a Fran no le pasó nada, cayó, se chocó un dedo en handball", comentó Cinthia Fernández tras aclarar que a su hija menor se le había hincado el dedo corazón.

