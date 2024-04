Claudia Albertario confirmó la relación de su ex con Soledad Fandiño pero ella lo negó

Claudia Albertario y Jerónimo Valdivia decidieron terminar su matrimonio tras casi 14 años en pareja hace más de un año y la modelo reveló en una entrevista reciente que el empresario estaría comenzando una nueva relación sentimental con Soledad Fandiño.

En un móvil de Socios del Espectáculo, al principio la actriz no quería hablar de la nueva vida amorosa de su expareja, e incluso le expresó al notero: "No tengo idea. No sé. Pregúntale a él".

Sin embargo, Claudia terminó admitiendo que Jerónimo había comenzado una relación con Soledad: “Me lo contó en su momento. Me dijo algo. Pero está todo bien”, y agregó: “Se lo dijo a la familia. Por supuesto que está todo bien”.

Al escuchar las fuertes afirmaciones de Claudia Albertario, Soledad Fandiño decidió volcarse en su cuenta oficial de Instagram y desmentir todos los rumores de romance con Jerónimo Valdivia durante sus vacaciones.

Claudia Albertario y Jerónimo Valdivia

Qué dijo Soledad Fandiño sobre las afirmaciones de Claudia Albertario

Desde sus historias de Instagram, la modelo se mostró en una playa junto a su tía y decidió realizar un breve descargo para aclarar que está actualmente soltera y feliz. "Me están llegando rumores de Buenos Aires", comenzó Soledad con una sonrisa en su rostro.

Mostrándose muy divertida ante la situación y las declaraciones de Claudia Albertario, Soledad Fandiño pidió: "Solo les quiero decir que por favor, de verdad es un pedido, si siguen diciendo que estoy con gente que no estoy se me va a hacer muy difícil encontrar a alguien para sí estar". Por último, la joven aclaró en la playa: "Estoy sola, gracias".

J.C.C