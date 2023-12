Soledad Fandiño fue invitada al programa "Podemos Hablar" para compartir experiencias de su vida y trabajo. Durante la grabación, Coti Romero le recordó el cruce que tuvo con Laurita Fernández en la pista del Bailando.

Soledad Fandiño habló sobre el fuerte cruce que tuvo con Laurita Fernández que dejó una frase icónica

En el programa conducido por Andy Kusnetzoff, los invitados, que incluyeron a Soledad Fandiño, Néstor en Bloque, Boy Olmi, Darío Cvitanich y Coti Romero, fueron consultados sobre si se conocían entre ellos, especialmente considerando la juventud de Coti. "A Sole la conozco por una frase muy icónica", respondió Coti.

COTI ROMERO

Ante la curiosidad de Andy sobre cuál era esa frase, la correntina respondió con picardía: "Pregúntale a tu novio que me conoce bien". La modelo se mostró divertida y sonrió ante la situación. "Me gusta que lo dijo con acting, también", comentó.

LAURITA FERNÁNDEZ

La frase recordada hacía referencia a un cruce mediático que Soledad Fandiño tuvo con Laurita Fernández durante el Bailando 2018. En ese momento, ambas compartían una relación pasada con Nico Cabré y trabajaban juntas en el programa de Marcelo Tinelli.

Soledad Fandiño

Soledad explicó: "Yo la dije porque era, para mí, sentido común real como mujer. Estoy trabajando con ella acá, y ella está saliendo con un novio mío, entonces me voy a fijar, mirar las fotos de ellos juntos... Investigás, cualquier mujer lo hace".

La modelo agregó: "Fue como decir 'ah, dale, si no me conocés, preguntale a tu novio que me conoce, dale'. "Fue un silencio después de eso, y todos empezaron a reírse. Pero queda en la historia como icónico. Por eso le dije que la voy a usar esa frase en algún momento si es que se me da, la voy a reversionar", acotó Coti Romero.

