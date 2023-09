Claudia Albertario compartió sus sentimientos más íntimos y profundos en una entrevista radial en la que expresó su deseo de participar en Bailando 2023 como jurado, confesó haber sufrido violencia de género y cuestionó la libertad de Aníbal Lotocki. Además, expresó su admiración por Javier Milei como presidente y manifestó su apoyo a la pena de muerte. Sin embargo, la revelación más sorprendente fue la que hizo sobre Federico Bal.

Durante una conversación en "El show de Ulises Jaitt" (Radio XLFM), desde Miami, la actriz no se guardó nada. Mientras se encuentra en Estados Unidos por motivos laborales, dijo: "Ha aumentado todo bastante después de la pandemia en el estado de Florida. Se que mucha gente está migrando a otros estados porque quedó entre los lugares más caros Miami, aunque parezca mentira, San Francisco, Nueva York, las ciudades más caras, están bajando mucho a invertir del norte con un poder adquisitivo alto. Eso se ve muy claramente en lo que es bienes raíces. Es el negocio más grande de Estados Unidos, es un negocio bien pago. Me metí en eso y estoy muy copada".

"Cuando tomé la decisión fue un plan familiar, para que mi hija Simonna, que en ese momento tenía cuatro años y medio y ahora tiene 14, crezca en un lugar seguro y que sea bilingüe. Por la inseguridad de la Argentina. Uno tiene esos mieditos cuando llega al país. No es Suiza acá tampoco, pasa de todo. Un loco entra a un colegio y baja a personitas. Tengo terror de eso. Quizás no te matan por un teléfono. Acá viene un loco y te tira una torre o saca una escopeta", reveló.

Cómo quedó su relación de Fede Bal tras la infidelidad del actor

Claudia Albertario se vio involucrada en una polémica cuando se hicieron públicos los mensajes de Fede Bal que implicaron a varias personalidades del medio, incluyéndola. Aunque tuvieron una relación en el pasado, hoy su relación es diferente. "Está todo bien, ya pasó", afirmó, y aclaró que ya no mantienen contacto.

Cuando Fede estaba en una relación con Sofía Aldrey, tuvieron encuentros amorosos. Claudia aseguró que nunca habló con la entonces pareja de Bal y mencionó que tienen "un amigo en común, pero está todo bien. Yo hubiera hecho lo mismo con ella".

Fede Bal en Ámsterdam

No quiso entrar en detalles sobre su relación con Bal. "Ya no hablo del tema, ya fue para mí. Si lo veo lo saludo y lo abrazo, está todo bien. Él tiene que hacer un aprendizaje de su vida también".

Claudia Albertario, sin embargo, soltó una frase que seguramente afectará el corazón del hijo de Carmen Barbieri: "A Federico Bal lo adoro de toda la vida. Lo conozco desde los 18 años cuando trabajaba con Carmen. No, no me enamoré. Quedó un lindo recuerdo entre nosotros jaja".

