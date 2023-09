Coki Ramírez regresó al Bailando 2023 después de doce años y se reencontró con Marcelo Tinelli. Durante la previa ambos dejaron en claro que el paso del tiempo no fue un impedimento y su química está intacta.

Hace una década la cantante fue una de las revelaciones del programa y actualmente volvió con todo y al parecer, para conquistar nuevamente al flamante conductor que se dejó que le cantará al oído una romántica canción de Cristian Castro.

Coki y Tato

El público se encontraba embelesado y pedía que se dieran un beso. En cambio, la participante optó porque se tocarán las narices como lo hacían en el pasado. En cuanto a la performance, no convenció al jurado, especialmente a Ángel de Brito que no le gustó en lo absoluto.

Que siente Coki Ramírez por Marcelo Tinelli

Sobre este contexto, Coki, su coreógrafa y bailarín dieron una nota para Intrusos, en donde la artista expresó que se mató en los ensayos y lo dio todo. Acto seguido, el notero le preguntó si sintió nervios en la previa con Tinelli: ‘’Sentí emoción, fueron muchos años. Pasaron un montón de cosas en aquella época. Sentí emoción, agradecimiento, no sabíamos que iba a pasar, ya lo había visto en la foto igual. Y sabemos que hay como una química, hay mucha conexión aún’’, expresó sincera y con una gran sonrisa.

Finalmente, el cronista le consultó a Coki Ramírez si pensaba que existía ‘’onda’’ con la participante Milett y ella respondió: ‘’Pero no solo con ella, él está solo. Está quemando los últimos cartuchos, estamos grandes, Me parece que está en una etapa de disfrutar, yo siempre se lo digo fuera de cámara. Disfruta, se te ve feliz, alegre, haciendo lo que amas’’, aclaró sobre Marcelo Tinelli y dejando en claro que no siente celos de otras participantes del Bailando 2023.

