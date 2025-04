Claudio Cataño, el actor que brilla en 100 años de soledad y no se fija en el dinero

Claudio Cataño, el actor que brilla en Cien años de soledad y no se fija en el dinero, conquistó a la audiencia con su talento genuino y su compromiso artístico. Su interpretación magistral lo llevó a lo más alto de su carrera, pero lejos de perseguir la fama vacía, su enfoque sigue siendo el arte puro.

Claudio Cataño, el actor que brilla en Cien años de soledad y no se fija en el dinero, dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su éxito trasciende los números, construyendo una carrera actoral que se define por su pasión y entrega constante, más allá de las expectativas del mercado.

En el mundo del espectáculo, donde la fama y el dinero suelen ser los motores principales, hay artistas que destacan por su compromiso con el arte y su autenticidad. Uno de ellos es el actor colombiano, quien con su talento y dedicación ganó el Premio Platino 2025 a la Mejor Interpretación Masculina, galardón otorgado por el público.

Desde sus inicios en la actuación, Claudio Cataño demostró una versatilidad impresionante. Su carrera está marcada por personajes complejos y profundos, siempre alejados de los estereotipos convencionales. Su interpretación del coronel Aureliano Buendía en Cien años de soledad fue descrita como una de las más impactantes de su trayectoria.

Este personaje representó un gran desafío personal, no solo por la responsabilidad de dar vida a un personaje tan emblemático, sino por la exigencia emocional que conlleva. Durante entrevistas recientes, el director confesó que interpretar a este papel fue una verdadera odisea, permitiéndole recorrer un gran arco de su vida, desde la juventud a su vejez.

“No soy una persona activa en los puentes y las redes que se han activado en los últimos años”, contó el actor. Al momento de levantarse a recibir el premio esta tarde en Madrid, no pudo evitar sorprenderse, ya que él reconoce que, al ser inactivo en sus redes sociales, no pensó que podría ganar.

“Solamente puedo dar gracias, sentirme sumamente privilegiado porque levanto esta estatuilla, agradecerle al público y sobre todo recordar y entender que yo estoy levantando esto porque es un esfuerzo colectivo gigantesco de miles de personas que hicieron posible Cien años de soledad”, destacó Claudio Cataño.

“Ha sido mucho trabajo y, sin embargo, espero que todavía siga habiendo mucho más trabajo. No se preocupen, sigo teniendo una tarifa razonable, puedo seguir trabajando, no me dejen sin trabajo porque piensen que voy a cobrar una millonada, no, a mí me gusta trabajar, todo bien”, concluyó. Entre risas, el actor destacó su bajo perfil y la poca importancia que le da al dinero, mientras le atraiga el personaje al que dará vida.

