Jesica Cirio rompió el silencio tras la muerte de su hermana, Verónica Mestre: "Están diciendo cosas"

Jesica Cirio rompió el silencio este domingo, luego de que trascendiera la muerte de su hermana Verónica Mestre. Las primeras versiones del fallecimiento aseguraban que la mujer de 57 años había muerto de manera misteriosa y que por tal motivo, habría una investigación para aclarar los hechos.

Sin embargo, la exconductora de La Peña de Morfi, a través de una historia de Instagram sepultó las versiones que corrieron en diferentes medios de comunicación durante este fin de semana.

Qué dijo Jesica Cirio sobre la muerte de Verónica Mestre, su hermana

"Con relación al fallecimiento de mi hermana y viendo que en algunos medios están diciendo cosas que no son ciertas, me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones", empezó señalando. Seguidamente, agregó: "Mi hermana Verónica falleció hace dos meses, éramos hermanas por parte de mi mamá y siempre tuvimos un buen vínculo".

"Ella estaba enferma hacía más de 10 años por una enfermedad neurológica a causa de ello, la internaron durante 10 díasy falleció por un paro cardíaco de manera natural", aclaró Jesica Cirio. En esta misma línea, enfatizó: "Por respeto hacia ella y a la familia decidimos no hablar ni contar nada en su momento. Mi hermana no es conocida en los medios y, además, yo no estaba ni estoy pasando por un buen momento. Espero sepan comprender", finalizó.

Jesica Cirio rompió el silencio tras la muerte de su hermana, Verónica Mestre:

De esta manera, Jesica Cirio aclaró los rumores que corrían sobre la muerte de su hermana Verónica Mestre, de quien se había dicho que falleció de manera misteriosa, no obstante, la versión de la conductora contradice lo que algunos periodistas sostuvieron en las últimas horas.

