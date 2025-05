La reacción de Yina Calderón al abandonar 'La Casa de los Famosos Colombia' y enterarse que Epa Colombia está en la cárcel

Yina Calderón, reconocida influencer y empresaria en el negocio de fajas, fue eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' tras recibir la menor cantidad de votos por parte del público. Al salir del reality, durante una entrevista en el programa matutino Mañana Express, Yina se enteró de una noticia que la dejó devastada: su amiga cercana, Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, había sido condenada a cinco años y tres meses de prisión.

La reacción de Yina fue inmediata y emotiva. Entre lágrimas, expresó su incredulidad y dolor al conocer la situación de su amiga. “Parce, me acabo de enterar... Yo muchas veces esperé que me gritara afuera de la casa. Aparte que no me parece justo porque hay resto de criminales sueltos. Yo ni siquiera entiendo por qué está en la cárcel”, manifestó visiblemente afectada.

Yina Calderon en 'La casa de los famosos Colombia'

El presentimiento de Yina Calderón sobre Epa Colombia

Durante su aislamiento en el reality, Yina había notado la ausencia de Epa Colombia en las actividades de apoyo externas al programa. En conversaciones dentro de la casa, llegó a expresar su preocupación por no escuchar la voz de su amiga entre los seguidores que alentaban a los participantes desde el exterior. Este presentimiento se confirmó al conocer la noticia de la condena de Epa Colombia.

La influencer colombiana también aprovechó el momento para destacar las cualidades de su amiga, resaltando su esfuerzo y superación personal. “Ella es una pelada que viene muy de abajo y sé todo lo que le ha tocado vivir. Ha hecho muchas cosas, emplea a la gente, su empresa da trabajo a muchísimas personas. No es justo que esté como está”, expresó conmocionada.

Calderón concluyó su intervención con un llamado a la acción: “A mí no me importa haberme ido de ese programa, yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir. Yo fui la villana de esa historia, a mí no me importa eso, me importa mi amiga que está en una cárcel y yo la verdad sí hago un llamado para que nos unamos y hagamos algo por Epa Colombia porque no es justo”.

La emotiva reacción de Yina Calderón por la situación que atraviesa Epa Colombia ha generado muchos comentarios de respaldo en redes sociales, puesto que los muchos usuarios seguidores del programa han expresado su solidaridad y apoyo a ambas figuras públicas en este difícil momento.

F.A