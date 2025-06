Melina Ramírez contó su verdad sobre el divorcio con Mateo Carvajal

Melina Ramírez se animó a hablar en profundidad sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: su separación de Mateo Carvajal, con quien tuvo a su hijo Salvador. Lo hizo en una íntima entrevista para el pódcast 'Vos podés', donde compartió cómo vivió aquel proceso y qué aprendió.

Aunque el anuncio oficial del quiebre se dio en diciembre de 2019, la ruptura ocurrió poco antes del nacimiento de su hijo, en un contexto que Melina definió como “muy fuerte”. A través de sus palabras, dejó en claro que sanar le llevó tiempo, y que priorizar su bienestar y el de Salvador fue la decisión más valiente.

Melina Ramírez

Qué dijo Melina Ramírez sobre su divorcio con Mateo Carvajal

“Estaba tan afectada que me separé de las redes. Cuando vuelvo, ahí fui a contar lo que pasó y ya. Ahí entendí que no tengo que dar explicaciones de nada, cada vez lo entiendo más, hasta el día de hoy”, confesó. Y agregó con convicción: “Tengo redes sociales muy bonitas, personas, en su gran mayoría, siempre comentan cosas bonitas, pero entendí que ni eso me sube ni me baja. Las verdades de las personas no me pueden definir, yo sé quién soy”.

La presentadora explicó que se refugió en su familia y en Cali, su ciudad natal, para atravesar la maternidad desde un espacio más contenido. También reconoció que le costó aceptar el final de la relación por la imagen idealizada que tenía del matrimonio de sus padres, pero hoy lo vive desde otro lugar: con madurez, respeto y una mirada conciliadora hacia su expareja.

“Fue muy difícil terminar, al principio… cuando entiendes que es alguien con quien vas a tener relación el resto de tu vida, pues hazlo ameno, hazlo amigo, hazlo llevadero”, reflexionó, destacando además que siempre buscará el bienestar de su hijo por encima de cualquier diferencia.

Melina Ramírez y su hijo Salvador

El presente amoroso de Melina Ramírez

No obstante, Melina también se refirió a su presente sentimental con el actor Juan Manuel Mendoza, con quien se casó en 2022. “Muy feliz, muy tranquila, estoy en una etapa de mi vida más madura, donde sé qué quiero, para dónde voy… Tengo un matrimonio muy estable, muy sólido, muy lindo. Tengo a un hombre maravilloso a mi lado”, contó con emoción.

Hoy en día, habiendo dejado su pasado con Mateo Carvajal atrás, Melina Ramírez asegura haber construido un hogar con bases firmes, donde reina el amor, aunque admite que, como toda relación, no es perfecta, pero sí profundamente auténtica.

F.A