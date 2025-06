El sorprendente cambio en la vida de Aída Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano, una de las figuras más mediáticas de Colombia, anunció hace unos meses que está esperando su primer hijo con el empresario Juan David Tejada. La noticia había llegado apenas tres meses después de iniciar su noviazgo, lo que generó, en su momento, diversas reacciones en redes sociales.

Así es que, en una entrevista con la periodista Gabriela Diez, Aída había comentado entre risas: “Pues básicamente, mira, yo tengo cinco meses y medio de embarazo, bueno, cinco meses y una semana de embarazo, y como ocho meses de relación”. Por supuesto, luego de este anuncio, la influencer compartió la noticia con un emotivo video en Instagram, donde expresó: “Siempre tendremos la capacidad de crear esperanza, en los senderos más adversos”.

La nueva vida de Aída Victoria Merlano

Desde el anuncio, la influencer ha compartido abiertamente los desafíos que enfrenta durante el embarazo. En la entrevista con Gabriela Diez, mencionó: “Ay, súper mal. Estar embarazada es terrible. Vomito todo el tiempo, me marea todo, me marean los carros, los aviones, los botes y existir (...) cero doméstica. No soy una mujer doméstica. Le quiero dar las gracias a Dios que me permite, la verdad, pagar una nómina a gente que me colabora. Porque si no, yo me muero de hambre, se muere de hambre la cría y se muere de hambre el marido”.

Aída Victoria Merlano y su esposo, Juan David Tejada

A pesar de las dificultades, Aída y Juan David decidieron casarse en una ceremonia indígena meses atrás, manteniendo la noticia en privado para evitar críticas. “Nos casamos en una ceremonia indígena hace meses. No dijimos nada porque la gente todo lo critica”, explicó la influencer; y en este contexto, mencionó que está decidida a mantenerse alejada de las polémicas: “Yo siempre he sido muy polémica, pero como que de años para acá me estaba alejando. Es como que tú estás acostumbrado al caos, pruebas la paz y dices, ‘Ya no quiero más caos en mi vida.’ Entonces, ahorita estoy dedicada a mis empresas, a ser mamá, a intentar ser esposa".

Juan David Tejada

Con más de siete millones de seguidores en Instagram, Aída Victoria Merlano continúa compartiendo su día a día en sus redes sociales, mostrándose plena en su nueva faceta como madre y publicando mensajes para inspirar a otras mujeres que están transitando por un embarazo.

F.A