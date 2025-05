Aída Victoria Merlano habló de su posible condena a 13 años de prisión en medio de su embarazo

Aída Victoria Merlano, influencer y empresaria barranquillera, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida. Mientras espera la llegada de su primer hijo junto a su pareja, Juan David Tejada, enfrenta una condena de 13 años y 8 meses de prisión por su presunta participación en la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo, ocurrida el 1 de octubre de 2019.

En una reciente entrevista con Diva Rebeca, personaje interpretado por Ómar Vásquez, Aída Victoria reflexionó sobre su situación legal y cómo esta ha impactado su vida, especialmente ahora que se encuentra en la etapa de gestación. La creadora de contenido expresó su decisión de enfrentar su realidad con serenidad, afirmando que no permitirá que el miedo condicione sus días.

Aída Victoria

Las declaraciones de Aida Victoria Merlano sobre la difícil situación

“Tú imagínate que en un mes, dos meses o un año me toque irme presa. Imagínate que los últimos días en libertad fueran con el miedo de que me voy a ir presa y no los disfrutara. Entonces, si hoy tengo miedo, viviría atormentada. No cambio mis circunstancias, pero sí el miedo con el que las enfrento. Yo quiero ser feliz y que mis días valgan la pena. Que pase lo que Dios quiera”.

La defensa de Aída Victoria, liderada por el abogado Miguel Ángel del Río, interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando violaciones al debido proceso y cuestionando la legalidad de las pruebas utilizadas en su contra. Mientras se resuelve este recurso, la influencer continúa en libertad.

Aida Victoria acompañada de su abogado

El caso que involucra a la excongresista Aída Merlano Rebolledo se remonta a su escape durante una cita odontológica, tras recibir un permiso mientras cumplía una condena por delitos relacionados con corrupción electoral. El 1 de octubre de 2019, la mujer se descolgó por una ventana con una cuerda amarrada a una silla del consultorio, cayó al andén, se subió a una moto y huyó.

A pesar de la incertidumbre legal, la influencer ha encontrado apoyo en su pareja, Juan David Tejada, y en sus seguidores, quienes han estado pendientes de su situación. La influencer comparte usualmente en sus redes sociales momentos de su embarazo, mostrando, a la vez, su fortaleza y determinación para enfrentar los desafíos que se le presentan.

Aída Victoria y Juan David Tejada

Aída Victoria Merlano actualmente está enfrentando la adversidad con entereza y esperanza, mientras espera la llegada de una nueva vida que, sin duda, marcará un antes y un después en su vida.

F.A