Hoy lunes 30 de septiembre de 2024 vuelve Bake Off Famosos con una nueva temporada e insólitos personajes. El pasado martes 24 de septiembre, Wanda Nara en el entretiempo del partido de River contra Colo Colo dio a conocer cuándo comienza el famoso programa de pastelería.

Cuándo y dónde ver Bake Off Famosos

La influencer y empresaria contó, en la cabina junto al relator Pablo Giralt y al comentarista deportivo Juan Pablo Varsky, que el reality volvería el lunes 30 a las 22 horas por la pantalla de Telefe de lunes a jueves. Además de poder verse en el servicio de aire de la conocida cadena de televisión, también se podrá sintonizar en cable con Flow digital (Canal 110) y HD (1001), Telecentro (Canal 10) y DirecTV digital (123) y HD (1123).

Este año el jurado estará compuesto por Damián Betular, Maru Botana y el francés Christophe Krywonis. Los nombres dispuestos para esta edición van desde figuras del periodismo deportivo como Gastón Edul hasta la actriz y cantante Andrea del Boca.

También estará la modelo (y ex de Rodrigo De Paul) Camila Homs, el rapero Callejero Fino, la conductora Vero Lozano, Romina Uhrig de Gran Hermano, Nacho Elizalde de Luzu TV, la panelista y actriz Eliana Guercio, el actor de Botineras y de Viudas e hijos del Rock and Roll Damián de Santo, la cantante Ángela Leiva (quien hace no mucho levantó sospechas sobre un romance con Gastón Edul, Javier Calamaro el hermano del rockstar nacional Andrés Calamaro, Marcos "Killer" Milinkovic ex titular de la selección argentina de voley, Karina Jelinek y el conductor de América TV Mariano Iudica.

Y será Wanda Nara quien llevará la batuta del programa desde la conducción en reemplazo de Paula Chaves. La empresaria se mostró muy ansiosa por el estreno del reality que hasta incluso confesó en sus redes sociales (Instagram) que se pasó la noche del día antes del que sería el estreno del programa “sin dormir”.

Cuándo y a qué hora es el estreno de Bake Off Famosos

El objetivo de los participantes de este año será satisfacer a los jurados del certamen para quedarse con el título de “gran pastelero” y con un premio valuado alrededor de 30 millones de pesos. Sin embargo, el horno no está para bollos y las celebridades deberán amoldarse a los límites de los tiempos para cocinar y a las exigencias de los jurados poniendo a prueba su creatividad y habilidades técnicas en la repostería.

Bake Off Famosos genera grandes expectativas, no solo por la participación de reconocidas celebridades, sino también por la conducción de Wanda Nara. Este 30 de septiembre de 2024, comienza el programa de pastelería a las 22hs por Telefe y los internautas ya están palpitando el estreno.