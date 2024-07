Estelita Muñoz es una verdadera estrella de redes sociales. Luego de haber dejado la televisión por decisión propia, la expareja de Luis Ventura aprovecha las bondades de Instagram y realiza contenido propio como una auténtica influencer, hablando de su vida, sus actividades, comentando temas de la farándula y también cocinando.

Tiempo atrás, la madre de Facundo Ventura hablaba de su decisión de haber dejado la televisión: "El medio es complicado, pero sabiéndolo llevar se te hace más fácil. Se lleva siendo auténtica y vos misma. No voy a cambiar nunca en mi vida, soy ama de casa, madre, amiga, familiera y eso no lo perdí nunca. Quise ser madre, opté por la familia y yo me abrí de todo porque solamente quería estar con mis hijos, criarlos yo".

Ahora, Muñoz ha encontrado cómo hacer que su vida privada y esta dedicación al hogar lleguen a más personas y así, periódicamente, realiza vivos de la mano de su asistente y habla de su vida, muestra su look elegante y luego enseña a cocinar a sus espectadores. En su reciente vivo tuvo un altercado con su hijo.

El momento tenso entre Estelita Muñoz y Facundo Ventura

Fue durante su vivo que Estelita confesó que, siendo domingo, se iba a ir de "jarana" aunque no confirmó con quién. Así, Ventura no contuvo su machismo y disparó: "¿Y vos con permiso de quién salís el domingo?”.

Estelita Muñoz no dudó en ponerle los puntos a Facundo Ventura: "Te digo una cosa ¡Yo no tengo que pedirle permiso a nadie! No tengo que pedir autorización y, además, vengo cuando quiero, me voy cuando quiero y estoy con quiero”.