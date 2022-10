Cómo empezó la historia de traición entre Gianinna Maradona y Jimena Barón

Jimena Barón estrenó La Araña, su nuevo y esperado tema, y provocó comentarios.

La letra de este nuevo hit de "La Cobra" disparó una serie de especulaciones y muchos apuntan a que está dedicada a Gianinna Maradona y la amistad que las unía, antes de que comience su relación con Daniel Osvaldo.

"Ella siempre ahí, incondicional. Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal. Me supo entender, me supo cuidar, vecina del dolor. Dijo en casa cuando la vio: “Esto es una señal, la araña, la traición”. Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba", dice parte de la letra.

"Hiciste crecer nuestra amistad, vos con tu perversa dignidad. Yo... jamás ni se me ocurrió que todo era parte de un plan. Fue difícil aceptar que me lograste envenenar Pero ahora a vos te va a picar la araña, la traición", continúa el tema de Jimena Barón.

Cómo empezó la enemistad entre Jimena Barón y Gianinna Maradona

La historia de Jimena Barón y Gianinna Maradona comenzó hace ya algunos años, cuando la cantante empezó su escandalosa separación con Daniel Osvaldo.

En ese momento, aparecieron imágenes de la hija de Diego Maradona y y el ex deportista abrazados en un boliche, hecho que provocó una serie de comentarios y rumores sobre este vínculo.

Tiempo después de la aparición de esas imágenes, Jimena Barón salió a aclarar por qué terminó su relación con Gianinna en un programa de Mirtha Legrand. "Tuvimos un vínculo con Gianinna, la amistad grande, importante es con Dalma, que somos amigas desde que yo empecé a trabajar, a los 11 años, y ella fue siempre su hermana. Después viví enfrente de la casa de Gianinna en el Tigre, la famosa casa del Tigre, maldecida, así que compartimos y ella me ayudó un montón", dijo en 2017 en un video que subieron en la página Gossipeame.

" Hubo una situación que no me hizo sentir cómoda y no tuvimos más relación", dijo La Cobra y Mirtha le preguntó: "¿Salió con tu marido?".

"No sé si salió, básicamente me contó una situación de una manera que después hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Me sentí rara, yo estaba en un momento donde era un flan. Estaba destruida. La estaba pasando mal. No tuve energía y eso me lastimó", disparó.

Tiempo después de esta declaración, Gianinna y Daniel Osvaldo blanquearon su romance que, vaya coincidencia, se terminó el mismo día en el que Jimena decidió lanzar este polémica tema.

La foto de Daniel Osvaldo y Gianinna que enojó a Jimena Barón.