Alexis Mac Allister y Ailén Cova se estarían preparando para dar un gran paso en su relación: el matrimonio. Meses atrás, luego de que el futbolista diera a conocer su escandalosa ruptura con Camila Mayan, rápidamente confirmó su romance con quién estaría a punto de dar el sí quiero. Aunque según las cartas del tarot, su futuro no es muy prometedor y anuncian un panorama difícil.

Cabe recordar que, la pareja constantemente recibe críticas por lo que sucedió en el verano pasado, cuando Alexis presentó oficialmente a Ailén Cova, quién fue su mejor amiga durante años y según en redes, fue tejiendo poco a poco una telaraña para ‘’atrapar’’ al campeón del mundo, por los mensajes que iba publicando en Facebook, que comprobaría que la infidelidad vendría desde hace años.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Por su parte, Camila Mayan abandonó su casa que compartía con Mac Allister en Inglaterra, para empezar una nueva vida en Buenos Aires, actualmente se dedica a las redes sociales y al mundo de la moda, además de que recibe muchos mensajes de apoyo y cariño de la gente, dejando en evidencia que están de su lado por la difícil situación que vivió.

¿Cuál es el futuro de Alexis Mac Allister y Ailén Cova según el tarot?

Mediante Tiktok, Grace Pazos, una tarotista que cuenta con miles de seguidores en la plataforma realizó un vivo y desplegó su talento con el mazo para revelar el futuro de la pareja: ‘’Alexis Mac Allister y Ailén Cova, flor de brujita la señorita’’, comenzó diciendo la experta en referencia a la actual novia del futbolista, mientras esparcía las cartas en la mesa.

‘’Pero no brujita de pases mágicos, de mala persona. Alexis Mac Allister, el futuro con Ailén Cova’’, expresó Grace, invocando a las energías para descifrar lo que le depara al jugador de su relación amorosa y futura boda: ‘’Él tiene un futuro muy bueno, en lo que es el juego. ¿Qué va a pasar entre ellos a futuro?’’, repreguntó la tarotista y sacó un par de cartas más: ‘’El que mal anda, mal acaba. Si bien este es un chico que tiene mucho futuro y por eso se metió ella, no es una buena chica. No es que yo defienda a la novia que dejó, pero entre la novia que dejó (Camila Mayan) y esta, me parece que se equivocó groso este chico. Hay cosas que no están bien y en el futuro ‘’veremos’’ dijo lemos, porque yo futuro a esa pareja no le veo’’, cerró Grace Pazos, sobre el futuro amoroso entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova.

D.M.S