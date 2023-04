Después de la polémica separación de Alexis Mac Allister, Camila Mayan consiguió su trabajo soñado

Alexis Mac Allister y Camila Mayan parecían tener una hermosa relación, estable y que podía durar por muchos años más. Pero como no todo es lo que aparenta, la pareja sufrió una escandalosa separación luego del Mundial 2022 en Qatar. Poco esperada, la separación generó la sorpresa de todos y, empeorando la situación, la ruptura tuvo lugar a menos de una semana después de ganar la Copa del Mundo. Igualmente, ni lento ni perezoso, el campeón mundial ya tenía fijado la próxima víctima: su mejor amiga, Ailén Cova. Los rumores dicen que habría dejado a su pareja por ella.

Alexis Mac Allister y Camila Mayan luego de que Argentina salga campeón del Mundial 2022

Después de varios meses del escándalo en silencio, Camila Mayan habló mediante un posteo por su cumpleaños y dio su perspectiva de lo que pasó con Alexis Mac Allister. "Voy a ser 100 por ciento sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa, no les voy a mentir", expresó abriendo su corazón hacia sus seguidores.

Luego del descargo, ya con nada más que decir, Camila Mayan comenzó su vida de soltera y empezó a vivir una nueva etapa en su vida, tras terminar su relación amorosa con Alexis Mac Allister. Ahora, después de la tormenta, llegó una buena noticia que le abre una puerta laboral muy importante para ella. Como suele hacer, compartió la novedad en las redes sociales para que se enteren sus seguidores.

Camila Mayan es la nueva modelo de Ricky Sarkany

Desde siempre Camila Mayan estuvo inmersa en el mundo de la moda y eso no es ninguna novedad. Su perfil de Instagram lo deja muy claro. Sin embargo, mediante historias de Instagram confirmó que es una de las elegidas por Ricky Sarkany para ser cara de su marca. Fue el propio empresario que subió las imágenes a su Instagram y la nueva modelo las reposteó.

Camila Mayan reflexionó sobre su salud mental luego de terminar con Alexis Mac Allister

A pesar de que Camila Mayan se mostró reticente a hablar con los medios sobre su polémica y escandalosa ruptura con Alexis Mac Allister, que ocurrió a tan sólo días de terminar el Mundial de Qatar 2022, todos sus seguidores estaban enterados de la separación y del mal momento que vivía la joven por su mal de amores. Sin embargo, esta vez decidió abrir más su corazón y hacer una reflexión sobre su salud mental.

"Hoy tuve psicóloga y ayer me puse a pensar de qué le iba a hablar hoy. Dije 'estoy en la misma que la semana pasada, no avancé nada, tengo las mismas trabas' y después dije 'pará, hice algo re importante, que no voy a contar, y me di cuenta que no era así", abrió Camila Mayan en sus historias de Instagram.

Por último, cerró con una invitación a reflexionar sobre cómo uno no puede reconocer los aciertos y los logros propios. "En realidad había hecho algo re importante. Es increíble como nos autoboicoteamos, nos tiramos abajo", expresó Camila Mayan.

NL.