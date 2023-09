Julieta Poggio es una de las ex Gran Hermano más querida por el público. La actriz es muy amiga de su excompañera, Daniela Celis, quien está esperando gemelos, fruto de su relación con otro ex hermanito, Thiago Medina. La ex participante habló sobre el embarazo de su compañera y de cómo es su relación con su excompañero.

La actriz de "Coqueluche" formó un vínculo muy fuerte con "Pestañela" dentro y fuera de la casa, aunque es de las pocas que dice tener una relación muy cordial con la mayoría de sus excompañeros, cuando no la tiene también lo dice. Lo cierto es que Poggio contó que su relación con Thiago no fluye.

Julieta Poggio contó como es su relación con Thiago Medina

La ex hermanita visitó el programa de Catalina Dlugi, en donde expuso sus ganas de ser la madrina de los gemelos de Daniela y también habló sobre la relación con el novio de su amiga. "Estoy cada vez más cerca de ser la madrina de los gemelos. Me encantaría, estoy feliz por Dani y la requiero acompañar en este proceso", dijo al respecto la actriz.

Julieta Poggio y Daniela Celis

"Está muy contenta, la escucho hablar, la veo y está feliz, entusiasmada y siempre con una sonrisa", remarcó Julieta Poggio sobre como ve a su amiga, Daniela Celis. Lo que llamó la atención fue que cuando le consultaron sobre Thiago Medina, la actriz fue tajante: "A Thiago no lo veo mucho la verdad, no tengo relación con él".

AF.