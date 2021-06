Cómo es Necochea, la ciudad balnearia elegida por Marcelo Tinelli y sus hijos para escaparse de la ciudad 

El último fin de semana, Marcelo Tinelli se dio el gusto de celebrar el Día del Padre en un viaje relámpago. Eligió la ciudad de Necochea, donde nació su mujer Guillermina Valdés. Pero el viaje tuvo un condimento extra, ya que lo pudo compartir junto a sus hijos, como cuando ellos eran chicos.

En esta oportunidad viajaron Mica, Cande, Fran y Lolo. Juanita no pudo ir con ellos, quienes estuvieron disfrutando unos días junto a su papá. Además, se sumó el novio de Mica, Licha López. El frio de la época no impidió que visitaran la playa en varias oportunidades.

Hacía mucho que la familia no disfrutaba de unos días a solas, como el año pasado, al inicio de la cuarentena. Esa vez, el tiempo compartido fue opacado por la gran cantidad de críticas que recibieron al trasladarse al Sur en plena época de cuarentena estricta.

La estadía se extendió hasta el lunes ya que Marcelo no tenía programa por el partido de Argentina en la Copa América. El martes por la mañana emprendieron su vuelta a casa con las energías renovadas después de dos semanas muy difíciles. La familia está muy pendiente atravesando un momento particular, por la salud de Soledad Aquino, la ex mujer de Marcelo, y mamá de Micaela y Candelaria.

El altar que construyó Mica Tinelli para pedir por su mamá, Soledad Aquino:

En medio de la difícil situación de salid que atraviesa su mamá, Soledad Aquino, Micaela Tinelli mostró en las redes sociales el altar que armó para rezarla y pedir por una pronta mejoría.

Actualmente, Aquino se recupera de un trasplante hepático en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, motivo por el que Mica volvió rápidamente de su viaje a los Estados Unidos, a donde había viajado para vacunarse contra el Covid-19, para estar cerca de ella en su recuperación.

“Días de fe”, escribió la joven de 32 años, en Instagram junto a las fotos que incluía una imagen del Sagrado Corazón de Jesús junto al altar que armó para su mamá. En la imagen también se pueden ver otras estampitas, piedras verdes y velas, además de una imagen de Soledad que Mica colocó para pedir por su pronta recuperación.

Recordemos que a finales de marzo Soledad Aquino fue internada de urgencia en terapia intensiva tras sufrir una hemorragia estomacal. En medio de esta internación, la mujer de 59 años contrajo coronavirus, por lo que debió superar primero el cuadro para esperar un trasplante hepático. El 10 de junio pasado recibió por fin el esperado trasplante atravesando una cirugía de 10 horas en el Sanatorio Trinidad de Palermo, donde estuvo acompañada por su círculo más cercano.

