Ángel de Brito fue uno de los famosos que reaccionó desde sus redes sociales ante el triunfo de Javier Milei en las PASO 2023. El candadito a presidente arrasó en 16 provincias, sacando el 30,28% de mesas incrustadas.

Desde Twitter, el conductor de LAM, escribió, a modo de broma: ‘’Le faltó decir #LAM JAJAJAJ’’, en referencia a un tweet de un usuario que no explicaba que nunca lo votaría pero que estuvo bien con las palabras de su discurso, luego de salir ganador entre los precandidatos.

La reacción de Ángel de Brito

‘’Pensar que, hasta dos semanas, venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros’’, comienzo diciendo Milei, mientras mira al público. Acto seguido, el economista se coloca sus anteojos y expresó: ‘’Ok…’’, felizmente por su triunfo y rápidamente se escuchan aplausos en todo el bunker de la Libertad Avanza.

Ángel de Brito le contestó a Lali Espósito por el triunfo de Javier Milei

El conductor fue uno de los que decidió contestar el fuerte descargo que hizo en la mañana de hoy lunes Lali Espósito, luego de la ola de críticas que recibió por twitter: ''Que peligroso. Que triste'', en su cuenta de Twitter por el triunfo de Javier Milei.

La respuesta de Ángel de Brito al descargo de Lali

''Esto que escribe Lali es lo más peligroso que nos ocurre como país, no respetar la opinión del otro. Amenazar e insultar al que piensa diferente. Por suerte, los que no vivimos de la política podemos hacerlo, pero fastidia tanto antidemocrático. Bien por lalioficial qué no calla.'', concluyó Ángel de Brito.

