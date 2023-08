Javier Milei se convirtió en la gran sorpresa de la jornada de las PASO 2023 y logró el triunfo con el, por el momento, 30.66% de los votos.

El economista festejó esta victoria en su búnker donde, además de celebrar junto a su hermana Karina y todo su equipo, le dedicó un especial fragmento a sus mascotas. "Les dedico este triunfo también a mis hijos de cuatro patas, a Conan", dijo el precandidato a presidente de la Nación.

Javier Milei junto a su hermana Karina, celebrando el triunfo.

“Quiero agradecer a esa parte de la familia que a uno le da contención. Aunque no les guste a los periodistas roñosos, les quiero dar las gracias a los hijos de cuatro patas: a Conan, a Murray, a Milton, Robert y a Lucas”, disparó.

Quiénes son los incondicionales compañeros de Javier Milei

En una anterior entrevista con CARAS, Javier Milei contó qué rol ocupaban sus mascotas y el papel importante que tienen en su vida. Conan, que falleció hace poco, es el papá de Murray, Milton y Lucas, los mastines ingleses que lo acompañan hace varios años.

Javier Milei junto a sus mascotas.

"Mi casa es Kosovo, son unas bestias. Está todo destruido por ellos", destacó el candidato a presidente de la Nación en esa antigua entrevista. Lo bueno, a pesar de que son muchos, es que son una raza tranquila ", admitió Javier Milei en la producción de 2018 en su propia casa, cuando aún no soñaba con ser el primer mandatario.

Conan, Murray, Milton y Lucas, los compañeros de Milei.

"Mi idea es comprar una traffic para poder llevarlos a la mañana muy temprano, y llevarlos a pasear donde no me vea nadie. No me importa cuánto dinero me cueste llevarlos al veterinario o su comida. Lo que me importa es tenerlos", declaró en la producción.