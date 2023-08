Lali Espósito el día de ayer se pronunció en sus redes sociales sobre lo decepcionada que estaba con el resultado de las elecciones en las PASO 2023. Ya que Javier Milei arrasó y terminó ganando en 16 provincias y se impuso como el candidato presidencial más votado con el 30,38%.

Desde Twitter, la cantante decidió escribir un tweet, que no fue bien recibido por los usuarios, ya que gran parte de los seguidores del economista, son jóvenes: ‘’Que peligroso. Qué triste’’, lanzó. Anteriormente, había twitteado un emoji con forma de ojitos, dejando en evidencia que se encontraba atenta a los resultados del domingo electoral.

Javier Milei y Lali Espósito

Tras la declaración de Lali, empezó a recibir una catarata de comentarios negativos, entre ellos, los de Pampito y Amalia Granata, que no dudaron en fulminarla: ‘’Más peligroso es seguir como estamos’’, apuntó el panelista de Mañanísima e Intrusos.

El tweet de Pampito

Luego, la diputada de la provincia de Santa Fe decidió ir por más y dio RT a un tweet que decía: ‘’Lali, hace algunas semanas carnearon a una mujer y se la dieron de comer a los chanchos y no te vi tirar un solo tweet’’, expresó un internauta, en referencia a la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

El retweet que le dio Amalia Granata

Que respondió Lali Espósito por las críticas que recibió

Horas más tarde, Lali hizo uso de su cuenta de Twitter nuevamente, ya que, tras recibir muchos mensajes en contra de ella, decidió explicar su posición, tras el triunfo de Javier Milei: ‘’No me pone para nada mal que me ‘’badeen’’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbrados a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘’otro bando’’ y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derecho'''.



El descargo de Lali Espósito desde Twitter

Y continuó: ‘’Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada. Es lo más ‘’cómodo’’ pero no soy así, así que… Si! Para mí es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. Relajen!! Un beso respetuoso a todos.’’, cerró Lali Espósito.

D.M