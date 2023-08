Vicky Xipolitakis una vez más se vuelve tendencia en Twitter, con motivo de las PASO 2023. La conductora y modelo, se convirtió en una de los primeros TT gracias a los jóvenes que la usaban como meme, al no saber a quién votar en esta jordana electoral de hoy domingo 13 de agosto.

En el video, que data de las elecciones pasadas de 2015, Vicky se encuentra en el cuarto oscuro e indecisa entre los candidatos, es por ello que toma la resolución de agarrar una boleta de los que les caía bien o le gustaba.

‘’Llegamos al cuarto oscuro, pero hay mucha luz’’, expresa la vedette, bromeando y luciendo un look rosa, al estilo Barbie Core y que actualmente es tendencia, por el furor de la película Barbie y acto seguido, decide mostrar las boletas que se encuentran en la mesa del aula en el colegio que le tocó votar en aquel entonces.

‘’Estamos acá y hay muy pocas boletas’’, se queja para después añadir: ‘’No sé a quién votar’’, hasta que decide: ‘’Me gusta Scioli, me gusta Macri, me gusta Massa. Los tres, voy a votar a los tres, le voy a dar un punto a cada uno, yo voto a los tres, soy muy generosa’’, concluye Xipolitakis, enfocándose a la cámara mientras muestra las boletas de los candidatos.

Cómo reaccionaron las redes por el vídeo viejo de Vicky Xipolitakis votando en 2015

Vicky Xipolitakis fue símbolo en Twitter y otras redes sociales de los jóvenes que no sabían a quién votar, especialmente entre los de 16 y 17 años que escribieron en el Tiktok: ''Los de 16/17 cuando vayamos a votar y no encontremos las boletas de Taylor (Swift) y Messi)'', se puede leer.

Vicky Xipolitakis en 2015

Sobre este contexto, en las otras redes, comentarios como: ''CHICOS NO SÉ CORTAR BOLETA mañana voy a ser literalmente Vicky Xipolitakis'', ''Vicky Xipolitakis es mi espíritu animal'', ''iba a ir a votar perooo lo pensé bien y iba a ser Vicky Xipolitakis asi que mejor me quedo en casa'', ''Fui a votar por primera vez y lo primero que pense cuando entre fue en que vicky xipolitakis tiene razón por que "se llama cuarto oscuro pero hay mucha luz", fueron varios de los tweet de los usuarios sobre Vicky Xipolitakis y su video votando en el cuarto oscuro en 2015.

D.M