Como Lali Esposito: Tini Stoessel apostó a un cambio de look con flequillo

Tini Stoessel cambió su imagen, y lo adelantó en su cuenta de Twitter pero sin ninguna imagen oficial. Lo cierto es que fue de la mano de Zacarías Guedes, su estilista de confianza.

"OK ME ACABO DE HACER UN CAMBIO LOOK", escribió en su perfil de Twitter y rápidamente sus fanáticos se revolucionaron ante el anuncio.

OK ME ACABO DE HACER UN CAMBIO LOOK — TINI (@TiniStoessel) March 6, 2021

Sin embargo, horas más tarde el perfil de Instagram Chusmeteando, reveló el impensado cambio de look que decidió realizarse la artista.

Dejando a todos boquiabiertos, Stoessel apostó por un rotundo cambio para llevar durante el 2021, en donde lució un pequeño flequillo recto y desmechado, al igual que Lali Espósito.

La inesperada reacción de Lali Espósito ante las fotos de Tini Stoessel

Tini Stoessel es una de las artistas argentinas que logró consagrarse como una estrella internacional por su gran talento. Además es una de las influencers más importantes del país, en sus redes sociales ella sabe cómo desplegar su sensualidad y carisma.

En las últimas horas volvió a compartir una serie de fotos en su cuenta oficial, donde despertó varios suspiros. La autora de "Fresa" posó ante la cámara con una diminuta bikini negra y en la parte de arriba lució un buzo top de color blanco y verde. Este look logró impactar a su 15 millones de seguidores, pero hubo uno que llamó la atención.

Ese comentario tuvo nombre y apellido: Lali Espósito. Si bien varias figuras de la farándula argentina reaccionaron al posteo de Stoessel, la protagonista de "Sky rojo" llamó la atención ya que siempre se habló de una supuesta rivalidad entre ellas. "Buaaaa", manifestó Lali tras ver las provocadoras imágenes de su colega.

Tras su reacción, los usuarios no tardaron en manifestar sus ganas de una imagen que logre desterrar los rumores de discordia. "Queremos colaboración", "¿Se viene el feat?", entre otros, fueron los mensajes que se repitieron.