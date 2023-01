El actor Fernando Carrillo y la actriz Catherine Fulop tuvieron una relación hace varios años atrás, donde las cosas no terminaron bien. De hecho, la actriz recordó hace un tiempo el mal momento que vivió junto al actor venezolano. "Fue cuando volvíamos del civil. Nos casamos y cada uno se fue para su casa, en esa época cada uno vivía con sus papás", comenzó relatando.

Además, agregó: "Me lo dijo en la noche de bodas para hacer borrón y cuenta nueva a partir de que nos casamos por Iglesia. Me contó que fue con una vecina en el ascensor, cuando volvía a su casa. Él supuso que a mí me pasaba como a él, que a cada dos pasos se le regalaban".

Fernando Carrillo

La madre de Oriana Sabatini, contó este episodio que le había confesado su ex para que en la relación no existan mentiras mientras que Fernando Carrillo, por su parte recordó: "Tenía 19 años y estaba volviendo a casa después de mi matrimonio por civil, vivíamos cada uno en su casa; y vi a una vecina y nos dimos un agarrón en el ascensor. Cosas de niños, cosas de pendejos".

El pasado vuelve atormentar a Carrillo

El actor venezolano se encuentra en la Argentina participando en el reality “El Hotel de los Famosos 2”, y fue que su pasado infiel con Cathy Fulop volvió a salir a la luz y fue Federico Barón quien se encargó de recordarlo.

Todo comenzó cuando Fernando Carrillo se burló del hermano de “La Cobra” por la perdida de pelo, a lo que el sin vueltas le respondió: “Yo lo sé, yo lo sé. Por eso me mandó a la mier…. Me dijo: 'Te vas de aquí, cabrón. Aquí el rey es Ova".

Catherine Fulop en Qatar

Los años pasaron y los venezolanos Fernando Carrillo y Catherine Fulop luego de separarse hicieron su vida, Fulop se casó y formó una bella familia junto a Ova Sabatini, mientras que Carrillo tomó el mismo camino, se casó, tuvo familia pero las cosas no salieron del todo bien y actualmente se encuentra separándose de su ex esposa.

J.M